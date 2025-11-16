Может ли самолет обогнать Землю и "заморозить" время: потрясающее объяснение

Чтобы обогнать Землю, самолету нужно развить сверхзвуковую скорость / © Getty Images

Идея «заморозить» время или провести 24 часа в непрерывном солнечном свете кажется фантастикой, однако теоретически это возможно, если самолет сможет лететь со скоростью, равной или превышающей скорость вращения Земли . Эксперты объяснили, что для этого нужен сверхзвуковой самолет , поскольку обычные коммерческие лайнеры двигаются только с половиной требуемой скорости.

Скорость вращения и коммерческие самолеты

Чтобы постоянно оставаться в солнечном свете, необходимо двигаться со скоростью, с которой свет солнца проходит по Земле. Земля совершает полный оборот за 24 часа, а длина экватора составляет 40 075 километров.

Это означает, что скорость вращения Земли на экваторе составляет примерно 1669 километров в час . Эта скорость значительно выше скорости звука, которая равна около 1225 км/ч .

К сожалению для пассажиров, коммерческие самолеты не приближаются к этой отметке. Средняя крейсерская скорость коммерческого реактивного самолета составляет всего 885–965 км/ч , что едва превышает половину скорости, необходимой для сравнения с вращением планеты.

Самолеты, которые могут обогнать Землю

Чтобы обогнать Землю, нужен сверхзвуковой самолет. В истории существовало лишь несколько примеров:

Concorde

Культовый коммерческий пассажирский самолет Concorde , дебютировавший в 1976 году, был значительно быстрее вращения планеты. Его средняя крейсерская скорость составляла 2165 км/ч — это почти вдвое быстрее скорости звука и более чем на 300 км/ч быстрее вращения Земли.

"Concorde был настолько быстрым, что действительно мог манипулировать временами с точки зрения своих пассажиров", - отмечает издание.

Самый известный случай произошел в 1973 году, когда Concorde 001 летел по пути полного солнечного затмения. Пассажиры-ученые наблюдали за затемнением не семь минут, как наблюдатели на земле, а потрясающие 74 минуты , по сути, замедляя течение времени в своем восприятии.

Хотя Concorde в 1995 году установил рекорд самого быстрого кругосветного полета (31 час 27 минут), обогнать вращение Земли ему не удалось из-за необходимости дозаправки и ограничения скорости над сушей из-за звукового барьера.

Lockheed SR-71 Blackbird

Самым быстрым пилотируемым самолетом в истории остается военный самолет Lockheed SR-71 Blackbird , построенный в разгар Холодной войны. Его корпус был создан из титана, чтобы выдерживать трение, которое на скорости 3200 км/ч разогревало воздух вокруг него до 538°C.

В 1976 году SR-71 установил рекорд, достигнув скорости 3529,5 км/ч . Если бы «Blackbird» мог поддерживать эту скорость нон-стоп, он мог бы облететь планету за менее 12 часов.

Напомним, пассажиры одного транстихоокеанского рейса вылетели в 2025 году, а приземлились в 2024-м , благодаря маршруту, пересекающему девять часовых поясов и международную линию смены дат. Таким образом, они дважды отпраздновали Новый год.