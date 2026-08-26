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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Может проглотить человека целиком: чем опасна самая длинная змея в мире

Сетчатые питоны входят в число самых крупных змей на планете, а рекордная особь достигала в длину около 10 метров. Известны также редкие случаи, когда жертвами этих хищников становились люди.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Сетчатый питон. Фото: Rushenb/CC BY-SA 2.0

Сетчатый питон. Фото: Rushenb/CC BY-SA 2.0

Десять метров в длину — до таких размеров может вырасти сетчатый питон. Именно этому виду принадлежит рекорд среди самых длинных змей планеты. При этом он входит в тройку самых тяжёлых змей в мире.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

Увидеть этих рептилий в природе можно в Южной и Юго-Восточной Азии. Они приспособились к различным условиям: обитают в тропических лесах и на лугах, встречаются среди густой растительности, а иногда проникают даже в канализацию.

Самую крупную из известных особей зафиксировали более века назад. В 1912 году был найден сетчатый питон длиной около 10 метров. Значительно меньше был рекордсмен среди змей, живших в неволе: содержавшаяся в США самка выросла до 7,67 метра.

Сетчатому питону яд для охоты не нужен. Он относится к змеям-констрикторам, которые убивают добычу с помощью силы собственного тела.

Вместо длительной погони питон обычно прячется и выжидает подходящего момента для атаки. Оказавшись рядом с жертвой, змея обвивает её кольцами и сжимает. После этого добычу проглатывает целиком.

Небольшим питонам достаточно грызунов и летучих мышей, однако с увеличением размеров змеи меняется и потенциальная добыча. Крупные представители вида могут охотиться на приматов, цивет, свиней и оленей. Появление такого хищника вблизи человеческого жилища представляет опасность и для домашних животных — в частности, кошек, собак и домашней птицы.

Известны случаи гибели людей

Несмотря на внушительные размеры сетчатых питонов, нападения на людей остаются редкими. Однако способность этих змей убить и проглотить взрослого человека подтверждается известными случаями со смертельным исходом.

В конце октября 2022 года в Индонезии пропала 54-летняя Джахра, которая работала на каучуковой плантации. Когда женщина не вернулась, начались поиски. Сначала были найдены её вещи, а позже поисковики наткнулись на питона длиной примерно семь метров. Большое утолщение на его теле вызвало подозрение.

После того как змею убили и вскрыли, внутри обнаружили тело Джахры. Предполагалось, что женщину проглотил именно сетчатый питон: других змей соответствующего размера, которые могли бы это сделать, в том районе нет.

Как объяснял специалист по защите змей Натан Русли, во время атаки питон может всё сильнее сжимать захваченную добычу. А строение его челюстей позволяет проглатывать добычу, размеры которой значительно превышают размер головы самой змеи.

Они являются сдавливающими устройствами, поэтому просто обхватывают вас. Они обещают вам смертельно крепкие объятия. Вы вдыхаете, и ваше тело сжимается, они усиливают хватку, и вы не можете выдохнуть», — добавил Русли.

В то же время далеко не каждый представитель вида превращается в многометрового гиганта. На островах у северо-западного побережья Австралии обитают карликовые формы сетчатых питонов. Существуют и выведенные в неволе суперкарликовые змеи — их длина, как правило, не превышает примерно 1,82–2,4 метра.

Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на то, что ни одно место на Земле не гарантирует абсолютной безопасности в случае глобальной катастрофы, ученые назвали Австралию самой устойчивой страной для выживания человечества.

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