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Может проглотить человека целиком: чем опасна самая длинная змея в мире
Сетчатые питоны входят в число самых крупных змей на планете, а рекордная особь достигала в длину около 10 метров. Известны также редкие случаи, когда жертвами этих хищников становились люди.
Десять метров в длину — до таких размеров может вырасти сетчатый питон. Именно этому виду принадлежит рекорд среди самых длинных змей планеты. При этом он входит в тройку самых тяжёлых змей в мире.
Об этом сообщило издание Discover Wildlife.
Увидеть этих рептилий в природе можно в Южной и Юго-Восточной Азии. Они приспособились к различным условиям: обитают в тропических лесах и на лугах, встречаются среди густой растительности, а иногда проникают даже в канализацию.
Самую крупную из известных особей зафиксировали более века назад. В 1912 году был найден сетчатый питон длиной около 10 метров. Значительно меньше был рекордсмен среди змей, живших в неволе: содержавшаяся в США самка выросла до 7,67 метра.
Сетчатому питону яд для охоты не нужен. Он относится к змеям-констрикторам, которые убивают добычу с помощью силы собственного тела.
Вместо длительной погони питон обычно прячется и выжидает подходящего момента для атаки. Оказавшись рядом с жертвой, змея обвивает её кольцами и сжимает. После этого добычу проглатывает целиком.
Небольшим питонам достаточно грызунов и летучих мышей, однако с увеличением размеров змеи меняется и потенциальная добыча. Крупные представители вида могут охотиться на приматов, цивет, свиней и оленей. Появление такого хищника вблизи человеческого жилища представляет опасность и для домашних животных — в частности, кошек, собак и домашней птицы.
Известны случаи гибели людей
Несмотря на внушительные размеры сетчатых питонов, нападения на людей остаются редкими. Однако способность этих змей убить и проглотить взрослого человека подтверждается известными случаями со смертельным исходом.
В конце октября 2022 года в Индонезии пропала 54-летняя Джахра, которая работала на каучуковой плантации. Когда женщина не вернулась, начались поиски. Сначала были найдены её вещи, а позже поисковики наткнулись на питона длиной примерно семь метров. Большое утолщение на его теле вызвало подозрение.
После того как змею убили и вскрыли, внутри обнаружили тело Джахры. Предполагалось, что женщину проглотил именно сетчатый питон: других змей соответствующего размера, которые могли бы это сделать, в том районе нет.
Как объяснял специалист по защите змей Натан Русли, во время атаки питон может всё сильнее сжимать захваченную добычу. А строение его челюстей позволяет проглатывать добычу, размеры которой значительно превышают размер головы самой змеи.
Они являются сдавливающими устройствами, поэтому просто обхватывают вас. Они обещают вам смертельно крепкие объятия. Вы вдыхаете, и ваше тело сжимается, они усиливают хватку, и вы не можете выдохнуть», — добавил Русли.
В то же время далеко не каждый представитель вида превращается в многометрового гиганта. На островах у северо-западного побережья Австралии обитают карликовые формы сетчатых питонов. Существуют и выведенные в неволе суперкарликовые змеи — их длина, как правило, не превышает примерно 1,82–2,4 метра.
Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на то, что ни одно место на Земле не гарантирует абсолютной безопасности в случае глобальной катастрофы, ученые назвали Австралию самой устойчивой страной для выживания человечества.