Может себе позволить: пассажиры круизного лайнера высмеяли опоздавшую на 45 минут женщину (видео)

Казалось, она вообще не переживала из-за своего опоздания.

Пассажиров круиза сняли на видео, как они смеялись и саркастически аплодировали женщине, прибывшей на лайнер с опозданием на 45 минут после посадки.

Соответствующее видео появилось в TikTok.

В ролике видно, как сотни людей на балконах своих кают насмехаются над ней, пока она медленно идет к причалу с сумками в руках. Похоже, она вообще не переживала из-за опоздания.

Круизные лайнеры не всегда ждут опоздавших пассажиров. Правила различаются между круизными линиями, но капитаны часто принимают во внимание количество людей, которые не успевают, запланированное время прибытия и другие факторы, прежде чем принять решение оставить пассажира за бортом.

Исключение составляют экскурсии, организованные круизной компанией, и в этом случае путешественников будут ждать. В комментариях некоторые люди предположили, что она, возможно, заказала официальную береговую экскурсию, поэтому корабль ждал одного пассажира.

Однако других пользователей также удивила неторопливость женщины.

Такие люди должны быть оштрафованы

А может она важная дерзкая личность

Я бы не мог подняться на этот причал, зная, что все эти люди ждут меня

Напомним, в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна. Рейс задержали, а их пытались разнять попутчики.

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