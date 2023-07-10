Может себе позволить: пассажиры круизного лайнера высмеяли опоздавшую на 45 минут женщину (видео)

Казалось, она вообще не переживала из-за своего опоздания.
Пассажиров круиза сняли на видео, как они смеялись и саркастически аплодировали женщине, прибывшей на лайнер с опозданием на 45 минут после посадки.
Соответствующее видео появилось в TikTok.
В ролике видно, как сотни людей на балконах своих кают насмехаются над ней, пока она медленно идет к причалу с сумками в руках. Похоже, она вообще не переживала из-за опоздания.
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Круизные лайнеры не всегда ждут опоздавших пассажиров. Правила различаются между круизными линиями, но капитаны часто принимают во внимание количество людей, которые не успевают, запланированное время прибытия и другие факторы, прежде чем принять решение оставить пассажира за бортом.
Исключение составляют экскурсии, организованные круизной компанией, и в этом случае путешественников будут ждать. В комментариях некоторые люди предположили, что она, возможно, заказала официальную береговую экскурсию, поэтому корабль ждал одного пассажира.
Однако других пользователей также удивила неторопливость женщины.
- Такие люди должны быть оштрафованы
- А может она важная дерзкая личность
- Я бы не мог подняться на этот причал, зная, что все эти люди ждут меня
Напомним, в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна. Рейс задержали, а их пытались разнять попутчики.
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