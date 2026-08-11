Можно ли использовать пищевую соду для комнатных растений: эксперты рассказали, когда она поможет

Пищевая сода / © Pixabay

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Пищевая сода давно используется не только на кухне. Ее применяют для очищения поверхностей, борьбы с сорняками и различных хозяйственных нужд. Поэтому неудивительно, что это средство часто пытаются использовать и по уходу за комнатными растениями.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Впрочем, эксперты предостерегают: сода может быть полезна только в отдельных ситуациях, а для большинства проблем с растениями существуют более эффективные и безопасные средства.

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Можно ли сыпать соду в комнатные растения

Да, но делать это нужно очень осторожно. По словам директора по садоводству Costa Farms Джастина Генкока, неправильное использование соды может нанести растению больше вреда, чем пользы.

Пищевая сода или бикарбонат натрия фактически является разновидностью соли. Именно поэтому избыточное количество натрия может повредить корни или обжечь листву. Кроме того, сода обладает достаточно высоким уровнем pH и способна изменять кислотность почвы.

Поэтому специалисты не советуют регулярно добавлять соду в горшок или использовать ее в качестве универсального средства от всех проблем с растениями.

Владелец сервиса по уходу за комнатными растениями Houseplant Concierge Саманта Адлер также отмечает, что сода может применяться против грибковых заболеваний, вредителей или для изменения pH почвы, но для этих задач она не является ее первым выбором.

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Когда сода может помочь

Наиболее оправданное применение соды для комнатных растений — борьба с мучнистой росой. Это грибковое заболевание, проявляющееся характерным белым налетом на листьях.

Для приготовления раствора эксперт советует растворить примерно ¼ чайной ложки соды в 1 литре воды. Чтобы средство лучше держалось на листьях, можно добавить одну-две капли садового масла или кастильского мыла.

Однако возделывать растение таким раствором слишком часто не стоит. Специалист рекомендует делать это не чаще раза в две-три недели, чтобы избежать накопления натрия на листьях.

Важный нюанс: сода не обязательно уничтожает уже имеющуюся грибковую инфекцию. Она скорее помогает сдерживать ее распространение.

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Кроме того, соду можно использовать как средство для уборки. Из нее можно сделать абразивную пасту и очистить горшки или садовые инструменты от засохшей почвы и другой грязи.

Чем лучше заменить соду

Для борьбы с вредителями эксперты рекомендуют обратить внимание на другие средства. Например, против грибных комариков, паутинных клещей и мучнистых червецов может помочь масло нему.

Специалисты отмечают, что при использовании содовых растворов против вредителей эффект может быть связан не столько с самой содой, сколько с мылом или маслом, которые добавляют в смесь.

Относительно грибковых заболеваний масло нему может сдерживать распространение грибковых спор. В то же время, она не способна полностью вылечить уже имеющуюся инфекцию. Для таких проблем используют медные фунгициды.

Сама сода эффективна преимущественно против мучнистой росы, но не является универсальным средством. Она обычно не помогает против таких проблем, как пятнистость листьев, корневая гниль или ржавчина.

Можно ли содой изменять кислотность почвы

Эксперты не советуют делать это без надобности. Большинство распространенных комнатных растений хорошо чувствуют себя в слабокислой почве, поэтому искусственно изменять его pH с помощью соды обычно нет смысла. К тому же, высокое содержание натрия может навредить растению.

Если же кислотность почвы действительно нужно скорректировать, сначала следует проверить ее с помощью специального теста. Для повышения pH используют, в частности, садовую известь, а для понижения — элементарную серу и другие специальные добавки.

Следовательно, пищевая сода может быть полезна для комнатных растений, но только в редких случаях. Лучше всего она зарекомендовала себя как средство для сдерживания мучнистой росы, тогда как для борьбы с вредителями, другими грибковыми заболеваниями или изменения pH почвы следует выбирать специализированные средства.

Раньше мы писали, что для дома не все растения безопасны: некоторые деревья и лианы могут повреждать фундамент, фасад, крышу, водостоки и подземные коммуникации. Среди потенциально проблемных — английский плющ, айлант самый высокий, груша Каллери, декоративная сакура, японские декоративные травы, серебристый клен, кампсис и большие хвойные деревья. Их корни могут разрушать дорожки и проникать в дренажные системы, а ветки — ломаться во время непогоды и повреждать крышу. Перед высадкой эксперты советуют учитывать будущие размеры растения, особенности корневой системы и расстояние до дома — самое неправильное расположение чаще всего становится причиной дорогостоящего ремонта.

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