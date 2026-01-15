Можно ли держать аксолотля дома и что важно знать перед покупкой

аксолотль / © pixabay.com

Инцидент с изъятием аксолотлей в аэропорту О’Хара в Чикаго снова привлек внимание к вопросу, законно ли содержать этих амфибий. Несмотря на рост популярности аксолотлей как экзотических домашних животных, их правовой статус иногда остается сложным и зависит от конкретных обстоятельств.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Как сообщила Служба рыбы и дикой природы США, инспекторы обнаружили аксолотлей в составе коммерческого импорта живой рыбы, который предназначался для перепродажи. Животные не были должным образом задекларированы и маркированы, что нарушало требования американского законодательства.

Аксолотль — вид, находящийся под критической угрозой исчезновения и внесенный в Красный список Международный союз охраны природы. В дикой природе эти амфибии сохранились фактически только в районе озера Сочимилко вблизи Мехико, где, по оценкам природоохранников, их численность составляет менее тысячи особей. Этот вид внесен в списки CITES и с 2025 года классифицируется Законом Лейси как «вредный» из-за рисков распространения болезней среди местных амфибий в случае попадания в дикую природу.

После публикации FWS в соцсетях пользователи обратили внимание, что изъятые животные имели лейцистическую окраску — признак, характерный для аксолотлей, выращенных в неволе. Это вызвало дискуссию о том, запрещено ли вообще владеть этим видом.

В FWS объясняют: в некоторых штатах содержание аксолотлей действительно запрещено, но общенационального запрета нет. В то же время действующее законодательство запрещает импорт этих амфибий в США, а также их транспортировку из континентальной части США в округ Колумбия или любые территории США без надлежащего разрешения. Кроме того, Закон Лейси фактически делает невозможным продажу или передачу животных, если нарушены любые федеральные, штатные, племенные или иностранные нормы законодательства.

По словам представительницы FWS Кристины Майстер, новые нормы Закона Лейси фактически делают любую продажу или передачу животных незаконными, если они нарушают федеральные, штатные или международные правила. Именно с этим связан инцидент в Чикаго — изъятые аксолотли входили в партию животных, неправильно задекларированных и промаркированных, что нарушало требования Закона Лейси и Закона об исчезающих видах.

Спрос на аксолотлей продолжает расти, и не только среди владельцев домашних животных. Животные этой критически исчезающей популяции являются ценными для ученых, ведь способны регенерировать конечности и отдельные органы.

Специалисты FWS советуют тем, кто планирует приобрести аксолотля, предварительно изучить как федеральные, так и местные нормы. А покупать животных — только у проверенных питомников, а не у продавцов, которые пытаются провезти их через аэропорты.

