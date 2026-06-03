Можно ли готовить себе место на кладбище заранее: ответ популярного священника

Грех ли покупать место на кладбище при жизни и ставить двойной памятник: ответ священника

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Среди верующих часто ведутся споры о том, можно ли заранее «готовить» себе место на кладбище, ставить двойные памятники, если кто-то из супругов еще жив, или «бронировать» участок рядом с умершими родственниками.

Популярный украинский священник и блогер из Тернопольщины Алексей Филюк в своем Instagram развеял основные мифы вокруг этой темы и объяснил, есть ли в этом грех.

По словам отца, никаких религиозных запретов или нарушений Божьих заповедей в этом нет. Речь идет исключительно о индивидуальном решении каждого человека, и часто оно продиктовано вполне практическими потребностями.

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«Ну какое нарушение — заповеди же никакой нет. Есть индивидуальный вопрос каждого. Человек себе живет, бабка хочет быть похоронена возле деда. Пришла, колышки забила — это ее право, что мы будем запрещать бабке колышки для себя городить?», — рассуждает священник.

Филюк также поделился историей по собственному опыту служения, когда устанавливают одно надгробие сразу для пожилых супругов, даже если один из них еще жив.

«Иногда, знаете, делают памятник на двоих. Да и стоим и говорим „Помяни Господи Анну, Иоанна“. А баба со стороны стоит и говорит „Так я еще жива, я еще жива“. Ну иногда делают люди памятника на двоих. Баба еще жива, дед лежит. Уже памятник сделала, место себе сделала. Это индивидуально. Греха и нарушения какой-либо заповеди здесь нет», — подытожил Алексей Филюк.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли собирать конфеты с могил.

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