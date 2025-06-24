Можно ли христианам ходить к гадалке и верить в приметы: ответ священника

Можно христианам верить в приметы и гадания / © Фото из открытых источников

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В современном мире многие до сих пор придерживаются разнообразных предрассудков: избегают «несчастных» чисел, опасаются черных кошек или обращаются к гадалкам. В этой связи возникает вопрос, можно ли христианам верить в приметы и предрассудки.

Об этом рассказал священник УГКЦ Иван Жук в интервью LifeStyle24.

Суеверия противоречат христианской вере

Священник Иван Жук отмечает, что Церковь негативно относится к предрассудкам. Он подчеркивает: истинная вера должна основываться на Слове Божием, а не на народных приметах или магических практиках. По словам отца, предрассудки не только ограничивают свободу людей и оказывают на них психологическое давление, но и противоречат основам христианской веры.

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«Предрассудки перечеркивают веру. Есть первая Заповедь Божия: „Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня“, — заметил священник.

Иоанн Жук добавил, что каждый христианин должен читать Священное Писание и соблюдать заповеди Божьи. Также верующим не следует обращаться к гадалкам и самостоятельно пытаться гадать, ведь это считается тяжким грехом.

Что запрещено делать христианам согласно Библии

Библия содержит четкие наставления по поводу того, что нельзя делать тем, кто стремится быть истинным последователем Христа. В частности, верующим не разрешается поклоняться другим богам, идолам или придавать кому-то статус выше Бога. В Книге Исход (20:3-5) Господь провозглашает: «Да не будет тебе других богов предо Мною! Не делай себе резьбы и всякого облика из того, что на небе вверху, и что на земле судьбы, и что в воде под землею». Поэтому Бог должен быть первым в жизни каждого христианина.

Также Священное Писание предостерегает от грехов против ближних. В Послании Римлянам (13:9) говорится, что христиане должны жить в любви и одновременно избегать ненависти, злобы, мести, зависти, обмана и гордыни. Кроме этого, клевета и сплетни также считаются недопустимыми для верующего.

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Напомним, с введением новоюлианского календаря день чествования Ивана Купала имеет новую дату в церковном календаре. Если раньше Ивана Купала приходилось на ночь на 7 июля по юлианскому стилю, то согласно новому календарю его начали праздновать на 13 дней раньше. 2025 этот мистический летний праздник будут праздновать в ночь на 24 июня.