Можно ли использовать чай как удобрение: польза и особенности подкормки

Многие цветоводы знают о поливе комнатных растений чаем. Сухую заварку нередко используют как органическое удобрение, но именно жидкость наиболее полезна. Можно ли кормить растения чаем и как это правильно делать?

Издавна чай считается полезным для растений. Однако важно использовать его дозированно и правильно заваривать — только тогда он принесет больше пользы.

В заварке содержатся микроэлементы, которые помогают цветам лучше расти, цвести и плодоносить. По мнению специалистов, поливать комнатные растения чаем следует на регулярной основе. Но стоит также учитывать, что не все цветы в такой подпитке нуждаются. Также удобрение из чая нужно растениям не в каждый период роста.

Сначала определите уровень кислотности почвы и потребности растения. Помните, что в чае содержатся дубильные вещества, снижающие кислотность.

Также в чае содержатся следующие полезные для комнатных растений вещества:

калий — в заварке много калия, выполняющего очень важную функцию: способствует росту и созреванию плодов;

кальций — он участвует в углеводном и белковом обмене, от которого зависит правильное формирование корневой системы;

магний – входит в состав хлорофилла, то есть, когда магния недостаточно, ухудшается фотосинтез, растение плохо растет, становится слабым;

марганец – участвует в фотосинтезе и синтезе витаминов, отвечает за нормальный рост корневой системы.

Чай содержит и другие микроэлементы, но их достаточно мало, поэтому они практически не влияют на растения. Хотя можно сказать еще о возможности заварки снижать количество алюминия, негативно влияющего на урожайность и замедляющего рост растений.

Заварка как удобрение для комнатных растений: правила применения

Чтобы заварка принесла пользу, а не вред, ее нужно правильно использовать. Если внести слишком большое количество чая или неправильно применять удобрение, это может повредить цветку.

Итак, вот какие правила важно помнить:

Чай должен быть чистым, то есть без примесей и ароматизаторов. Выбор чая определяется потребностями растения (травяной, черный, зеленый), главное, чтобы он был не крепким. В заварку нельзя добавлять сахар, он приводит к образованию грибка, привлекает муравьев и мух. От сладкого чая может даже погибнуть корневая система. Чай – не вода, поэтому не нужно поливать им растения каждый день. Подкармливают цветы заваркой раз в неделю или во время пересадки. Чтобы в горшке с растением не завелись жучки, можно использовать сухую чайную заварку в качестве удобрения. Но в нем меньше полезных веществ. Если вы используете заварку как мульчу, ее нужно немного посыпать землей. Сначала почву рыхлят, затем вносят заварку, а потом еще и присыпают грунтом сверху. Чай лучше использовать темной или комнатной температуры, если вода слишком горячая, она может навредить растению.

Заварка как удобрение полезна не всем растениям. Ее рекомендуют использовать для папоротников и кактусов.

Чайная заварка для цветов: преимущества и недостатки

Чайная заварка для цветов / Фото: Pexels

Основное преимущество такого метода подкормки в доступности. Заварку можно приготовить в любом доме, ее не нужно разводить, она не нуждается в специальных инструментах.

Важными преимуществами чая как удобрения для растений также являются:

отпугивание кошек — часто домашние питомцы обгрызают растения, выбрасывают почву из горшка, а запах чая отвратит их от этой деятельности;

можно использовать не только как удобрение, но как мульчу или дренаж — во время пересадки обязательно добавьте в грунт заварку. К тому моменту, когда корни достигнут дна ящика, она перегниет и станет дополнительной подкормкой.

Однако есть в заварке для комнатных растений и некоторые недостатки. В частности, нужно очень аккуратно использовать чай, чтобы не было излишка. Частое применение приводит к развитию хлороза.

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