Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Можно ли использовать чай как удобрение: польза и особенности подкормки

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Можно ли использовать чай как удобрение: польза и особенности подкормки

Чем полезен чай для комнатных растений? / Фото: Pexels

Многие цветоводы знают о поливе комнатных растений чаем. Сухую заварку нередко используют как органическое удобрение, но именно жидкость наиболее полезна. Можно ли кормить растения чаем и как это правильно делать?

Издавна чай считается полезным для растений. Однако важно использовать его дозированно и правильно заваривать — только тогда он принесет больше пользы.

В заварке содержатся микроэлементы, которые помогают цветам лучше расти, цвести и плодоносить. По мнению специалистов, поливать комнатные растения чаем следует на регулярной основе. Но стоит также учитывать, что не все цветы в такой подпитке нуждаются. Также удобрение из чая нужно растениям не в каждый период роста.

Сначала определите уровень кислотности почвы и потребности растения. Помните, что в чае содержатся дубильные вещества, снижающие кислотность.

Также в чае содержатся следующие полезные для комнатных растений вещества:

  • калий — в заварке много калия, выполняющего очень важную функцию: способствует росту и созреванию плодов;
  • кальций — он участвует в углеводном и белковом обмене, от которого зависит правильное формирование корневой системы;
  • магний – входит в состав хлорофилла, то есть, когда магния недостаточно, ухудшается фотосинтез, растение плохо растет, становится слабым;
  • марганец – участвует в фотосинтезе и синтезе витаминов, отвечает за нормальный рост корневой системы.

Чай содержит и другие микроэлементы, но их достаточно мало, поэтому они практически не влияют на растения. Хотя можно сказать еще о возможности заварки снижать количество алюминия, негативно влияющего на урожайность и замедляющего рост растений.

Заварка как удобрение для комнатных растений: правила применения

Чтобы заварка принесла пользу, а не вред, ее нужно правильно использовать. Если внести слишком большое количество чая или неправильно применять удобрение, это может повредить цветку.

Итак, вот какие правила важно помнить:

  1. Чай должен быть чистым, то есть без примесей и ароматизаторов.
  2. Выбор чая определяется потребностями растения (травяной, черный, зеленый), главное, чтобы он был не крепким.
  3. В заварку нельзя добавлять сахар, он приводит к образованию грибка, привлекает муравьев и мух. От сладкого чая может даже погибнуть корневая система.
  4. Чай – не вода, поэтому не нужно поливать им растения каждый день. Подкармливают цветы заваркой раз в неделю или во время пересадки.
  5. Чтобы в горшке с растением не завелись жучки, можно использовать сухую чайную заварку в качестве удобрения. Но в нем меньше полезных веществ.
  6. Если вы используете заварку как мульчу, ее нужно немного посыпать землей. Сначала почву рыхлят, затем вносят заварку, а потом еще и присыпают грунтом сверху.
  7. Чай лучше использовать темной или комнатной температуры, если вода слишком горячая, она может навредить растению.

Заварка как удобрение полезна не всем растениям. Ее рекомендуют использовать для папоротников и кактусов.

Чайная заварка для цветов: преимущества и недостатки

Чайная заварка для цветов / © Pexels
Чайная заварка для цветов / Фото: Pexels

Основное преимущество такого метода подкормки в доступности. Заварку можно приготовить в любом доме, ее не нужно разводить, она не нуждается в специальных инструментах.

Важными преимуществами чая как удобрения для растений также являются:

  • отпугивание кошек — часто домашние питомцы обгрызают растения, выбрасывают почву из горшка, а запах чая отвратит их от этой деятельности;
  • можно использовать не только как удобрение, но как мульчу или дренаж — во время пересадки обязательно добавьте в грунт заварку. К тому моменту, когда корни достигнут дна ящика, она перегниет и станет дополнительной подкормкой.

Однако есть в заварке для комнатных растений и некоторые недостатки. В частности, нужно очень аккуратно использовать чай, чтобы не было излишка. Частое применение приводит к развитию хлороза.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
66
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация