Можно ли колядовать во время траура по умершему родственнику: священник ответил
Известный священник Алексей Филюк объяснил, стоит ли идти к соседям с колядой, если дома горе.
Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, можно ли петь колядки тем людям, у кого незадолго до Рождества умер близкий человек.
Об этом священник рассказал в своих соцсетях.
«А почему нельзя — нужно идти колядовать. А слово Божие, говорящее: „приносите Богу жертву хвалы“. Вы идете колядуете во славу Божию, чтобы славить рожденного Христа. И та звезда, которая взошла в Вифлееме, она дала миру надежду. Вы прославляете Христа — надежду мира. Надо идти колядовать. „Всякое дыхание да славит Господа“ — все остальное от лукавого», — объяснил Филюк.
