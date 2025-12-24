ТСН в социальных сетях

130
1 мин

Можно ли колядовать во время траура по умершему родственнику: священник ответил

Известный священник Алексей Филюк объяснил, стоит ли идти к соседям с колядой, если дома горе.

Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, можно ли петь колядки тем людям, у кого незадолго до Рождества умер близкий человек.

Об этом священник рассказал в своих соцсетях.

«А почему нельзя — нужно идти колядовать. А слово Божие, говорящее: „приносите Богу жертву хвалы“. Вы идете колядуете во славу Божию, чтобы славить рожденного Христа. И та звезда, которая взошла в Вифлееме, она дала миру надежду. Вы прославляете Христа — надежду мира. Надо идти колядовать. „Всякое дыхание да славит Господа“ — все остальное от лукавого», — объяснил Филюк.

Ранее священник Алексей Филюк объяснил, какова правильная дата празднования Рождества — 25 декабря или 7 января.

130
