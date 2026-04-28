Можно ли на могиле оставлять стопку с водкой и сигарету: священник ответил

Алексей Филюк объяснил, как на самом деле нужно чтить память усопших

Реклама

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, развеял очередной предрассудок. На этот раз отца спросили, можно ли оставлять на могиле стопку с водкой и сигарету, если покойник любил выпить и закурить

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

«Достаточно, что он здесь пропил всю жизнь и семье не давал покоя за жизнь. Так еще, чтобы там, на том свете пьянствовал? Не нужно этого делать. Зачем на могиле ставить водку? Покойник не будет пить или курить. Это какое-то святотатство», — отмечает священник.

Реклама

Филюк призывает не нести на могилы водку или сигареты, потому что это ненормально и не по-христиански.

«Это какое-то язычество. Давайте еще, если Василий любил прекрасную женщину, давайте еще женщину положим ему. Ну, так не нужно этого делать, потому что он любил. Мало ли чего любил. Ну, если был блудник и любил еще что-то такое, то что, должны свести на могилу и делать танцы, капище какое-нибудь языческое? Не надо ничего туда нести. Пришли, тихо помолились, и легких тучек человеку, отошедшему в вечность, и все. А так, не придумываем», — подытожил Алексей Филюк.

Новости партнеров