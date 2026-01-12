ТСН в социальных сетях

Можно ли носить одежду умерших родственников: объяснение известного священника из Тернопольщины

Священник Алексей Филюк рассказал, можно ли донашивать вещи по умершим.

Игорь Бережанский
Алексей Филюк ответил, что делать с вещами ушедших из жизни людей.

Алексей Филюк ответил, что делать с вещами ушедших из жизни людей.

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины прокомментировал предрассудок, можно ли носить одежду покойного человека.

Об этом священник рассказал в своих соцсетях.

«А чего нельзя? Если умер у меня дед, остались нормальные с него лохмотья, то чего их не носить? Конечно, что носить, ходить, то не проблема. Если возьмите сейчас, в данный момент, такая тяжелая ситуация в Украине погибают дети. Если мама носит одежду своего сына в память о нем, когда жена держит футболку своего мужа, в которой он когда-то ходил, вспоминает те добрые, хорошие эмоции, то наоборот нужно ходить даже в одежде. Что имеет одежда умершего человека к нам? Это одежда, в которой нужно ходить, не упустить, не выбросить в мусорку, не загрязнять, так сказать, планету, а сносить ее», — рассказал Филюк.

Священник признался, что сам носит одежду своих умерших дедушек.

«Поэтому греха в ношении одежды умерших нет, поэтому носите на здоровье. Бога не гневайте, одевайтесь, потому что очень зимно во дворе, можно замерзнуть», — подытожил он.

Ранее Алексей Филюк объяснил, можно ли колядовать во время траура по умершему родственнику.

