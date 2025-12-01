Можно ли поднять "Титаник": секреты глубины, через которые лайнер может исчезнуть еще при нашей жизни

Титаник / © Getty Images

Более 700 человек, выживших после крушения "Титаника" 1912 года, своими глазами видели, как гигантский лайнер разломился пополам, прежде чем уйти под воду. Однако в течение десятилетий существовало убеждение, что его можно спасти. Сегодня ответ экспертов решителен: поднять "Титаник" невозможно, не уничтожив его полностью, и, более того, к нему не следует прикасаться.

Об этом говорится в материале Slash Gear.

Разрушительная глубина и бактерии

"Титаник" был обнаружен только в 1985 году в северной части Атлантического океана, на глубине около 12 500 футов (2,5 мили). После обнаружения подтвердилось, что корабль раскололся на две части, лежащие на расстоянии примерно 2000 футов друг от друга.

3D сканирование обломков. / © BBC

За последние 40 лет исследований идентифицирована бактерия Halomonas titanicae, которая формирует ржавые структуры, известные как рустики. Эта бактерия уже поглощает железную конструкцию, делая какие-либо попытки восстановления почти невозможными. Эксперты считают, что многие узнаваемые части корабля полностью разрушатся еще при нашей жизни. Глубина и ее эффекты в конечном счете уничтожат его существование.

Этические и физические препятствия

Поднять "Титаник" не разрешают как физические, так и этические факторы. Во-первых, целостность конструкции обломков слишком хрупка, чтобы ее потревожить; любая попытка приведет к полному разрушению. Кормовая часть погребена под слоем глинистого осадка толщиной почти 14 метров, что делает его извлечение практически невозможным.

Сканирование обломков "Титаника"

Во-вторых, в ту ночь погибли более 1500 пассажиров, поэтому место аварии считается огромным местом захоронения, которое, по мнению многих, нельзя беспокоить. Исследователь Роберт Баллард, обнаруживший "Титаник", отмечал, что на такой глубине (свыше 900 метров) кости растворяются под влиянием химических процессов, равно как бактерии разрушают металл.

Неосуществимые идеи и правовая защита

До того, как невозможность подъема стала очевидной, появлялись достаточно неосуществимые идеи, например закачка 180 000 тонн вазелина в мешки для создания плавучести, использование жидкого азота для превращения обломков в "гигантский айсберг", или применение тысяч шаров для пинг-понга. Все эти планы были отвергнуты наукой, поскольку давление на глубине раздавило бы эти предметы до того, как их можно было бы установить на место.

Сегодня "Титаник" находится под особой правовой защитой. В 2012 г. он был помещен под действие Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия. Позже законодательство США запретило любую деятельность, которая могла бы физически изменить или нарушить место крушения без предварительного разрешения.

Последнее слово по поводу будущего "Титаника", как считают эксперты, остается за Матерью-природой.

Ранее сообщалось, что золотые карманные часы, которые остановились в момент затопления "Титаника", продали за рекордные 1,78 миллиона фунтов стерлингов (2,3 млн долларов).