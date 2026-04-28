Можно ли разговаривать по телефону, когда он заряжается: что говорят эксперты

Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки / © pexels.com

Реклама

Большинство пользователей смартфонов спокойно пользуются телефоном во время подзарядки — пишут сообщения, просматривают страницы в интернете или разговаривают. Однако специалисты предупреждают: в некоторых случаях такая привычка может помешать гаджету.

По данным Sante Plus, эксперты обращают внимание на риск нежелательных электрических явлений, которые могут возникать при использовании телефона, подключенного к сети.

Основная проблема – нагрев устройства. При зарядке смартфон и его батарея могут стать теплее. Если при этом возникнет техническая неисправность или перебой с электроснабжением, риск перегрева увеличивается.

Реклама

Перегрев может повредить внутренние детали смартфона, включая аккумулятор. В худшем случае это может привести к серьезной поломке или полному выходу устройства из строя.

Можно ли использовать телефон во время зарядки

Полностью отказываться от смартфона, пока он заряжается, не обязательно. Специалисты отмечают, что можно отправлять сообщения, просматривать веб-страницы, использовать приложения и даже совершать вызовы.

В то же время важно следить за температурой устройства. Если телефон начал заметно нагреваться, лучше прекратить его использование или отсоединить от зарядного устройства.

Также эксперты советуют не забывать о собственном здоровье. Во время длительного использования смартфона следует делать паузы, не наклонять голову слишком низко и не вытягивать шею вперед. Это поможет уменьшить нагрузку на руки, шею и спину.

Реклама

Новости партнеров