Можно ли сделать из собаки вегана: ответ ученых удивит хозяев

В Великобритании исследователи из Ноттингемского университета проверили, могут ли собаки полноценно жить на растительном рационе. Вывод ученых оказался неожиданным: веганские корма при правильном составе могут стать жизнеспособной альтернативой мясным.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые проанализировали пищевой профиль 31 корма для собак, доступного на британском рынке. В исследовании учитывали уровень белков, отдельных аминокислот, жирных кислот, витамина D и всей группы витаминов B. Результаты показали, что растительные диеты имеют схожую пищевую ценность с мясными, однако в них зафиксировали более низкое содержание йода и витаминов группы B. Эти недостатки можно компенсировать с помощью специальных добавок.

В веганских кормах традиционные ингредиенты — курица, говядина или баранина — заменены на батат, гороховый белок и морковные хлопья. Авторы работы отметили, что собаки, так же как и люди, являются всеядными. Поэтому им нужны не конкретные продукты, а набор питательных веществ, которые можно получить и из растительных компонентов.

«Проведенное нами исследование показало, что растительный рацион, при его правильном подборе, может стать альтернативой мясным кормам. Далее должны быть проведены долгосрочные исследования, такая диета может оказаться лучшей не только для нашей планеты, но и для наших четвероногих друзей», — отметила ведущий автор исследования, представитель Школы ветеринарной медицины и науки Ребекка Броцек.

Ученая также добавила, что многие люди до сих пор считают мясо обязательным для собак, однако исследование показало другое: веганские рационы ближе к мясным, чем ожидалось, хотя определенные пробелы в пищевом составе наблюдаются во всех видах кормов.

