Можно ли слушать музыку в Великий пост: священник ответил

Известный священник-блогер Юлиан Тимчук из Ивано-Франковской области рассказал, является ли грехом слушать музыку в Великий пост.

Об этом священник рассказал в своих соцсетях.

Тимчук считает, что в пост можно слушать музыку, «так же, как можно употреблять пищу».

«Но вопрос: какая еда? Вопрос, какая музыка? Во время Великого поста, в котором мы сейчас находимся, нам все должно приносить пользу. Духовную. И так же музыка — мы можем слушать страстные песни, симфонии, музыку, которая нам полезна. А недобрую музыку мы не принимать к своей душе, сердцу, разуму. Потому какую музыку слушаем, такой ход мыслей мы будем иметь… Мы можем слушать разные песни, запрета нам никто не сделает. Но будет ли она нам полезна — зависит от нас самих», — посоветовал священник.

