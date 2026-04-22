Можно ли собирать конфеты с могил в Поминальную неделю: священник ответил

Священник Алексей Филюк рассказал, что делать с едой на кладбищах / © УНІАН

Реклама

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, развеял очередной предрассудок. На этот раз отца спросили, можно ли собирать конфеты с могил, которые, по традиции, оставляют в Поминальную неделю (Проводы или Гробки).

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

Священник вообще советует не носить на могилы еду.

Реклама

«Но если уж вы нанесли, то как должна собака съесть или ворона, то может и ребенок съесть. Греха в этом нет», — отметил он.

Филюк вспомнил, что в детстве сам собирал с могил конфеты.

«Класты на могилы не стоит, но если уж положили, то дети могут унести. А лучше не кладите ничего — ни яиц, ни пасок, ни сладостей», — добавил он.

