Можно ли стирать в воскресенье: священник объяснил, грех ли это

Можно стирать в воскресенье / © ТСН

Реклама

На этот вопрос ответил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Можно ли стирать в воскресенье

Воскресенье для христиан традиционно является особым днем, который следует посвятить молитве, посещению храма, отдыху и общению с родными. Поэтому домашние дела, которые можно без проблем выполнить в другой день, советуют отложить.

Реклама

Священник Алексей Филюк объясняет: для работы у человека есть шесть дней, поэтому не стоит превращать воскресенье в обычный рабочий день. Особенно это касается первой половины дня, когда в храмах совершается богослужение.

Реклама

Так что, если есть возможность, стирку лучше запланировать на субботу или перенести на понедельник.

Грех ли стирать в воскресенье

По словам священника, христианину не стоит заниматься стиркой в воскресенье утром. Это время лучше посвятить молитве и духовному отдыху, а не повседневной работе.

В то же время, важно понимать смысл такой установки. Речь идет не просто о запрете нажимать кнопку на стиральной машине, а об отношении человека к воскресному дню.

Алексей Филюк советует планировать бытовые дела, чтобы они не вытесняли молитву и отдых. Если стирку можно выполнить в преддверии, лучше сделать это в субботу.

Реклама

Можно ли стирать в воскресенье в стиральной машине

Некоторые считают, что церковные ограничения касаются только ручного и тяжелого физического труда. Ведь современная стиральная машина практически выполняет всю работу сама.

Однако, по объяснению Алексея Филюка, это не означает, что воскресное утро следует посвящать домашним хлопотам. Даже если достаточно загрузить вещи и включить программу, священник советует отложить стирку.

В то же время, он отмечает, что после 18:00 в воскресенье можно вернуться к привычным домашним делам. Поэтому если постирать вещи действительно необходимо, это можно сделать вечером.

Когда лучше стирать вещи

Самое простое решение — спланировать стирку заранее. Если вы придерживаетесь церковных традиций, постирать вещи можно:

Реклама

в субботу;

после 18:00 в воскресенье;

в понедельник.

Таким образом, не придется отказываться от необходимых домашних дел, но в то же время воскресный день останется временем для отдыха и духовных дел.

FAQ

Можно ли стирать в воскресенье в стиральной машине?

Священник Алексей Филюк советует не стирать утром в воскресенье, даже если всю работу выполняет стиральная машина. По его словам, утреннее время в воскресенье христианину лучше посвятить молитве и богослужению. Если стирка необходима, заняться ею можно после 18:00.

Грех ли стирать в воскресенье?

По объяснению священника, стирка в воскресенье утром неуместна для христианина, поскольку это время должно быть посвящено Богу, молитве и отдыху от повседневного труда. Домашние дела он рекомендует выполнить в субботу, перенести на понедельник или оставить на вечер воскресенья.

Новости партнеров

Новости партнеров