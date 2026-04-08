Можно ли варить холодец из петуха на Пасху: священник раскрыл правду о древнем обычае

Можно ли на Пасху варить холодец из петуха: священник о распространенном суеверии

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, развеял очередной предрассудок. На этот раз отца спросили, можно ли на Пасху варить холодец из курятины.

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

«В можно ли на Пасху варить студень из петуха? Потому что старики говорят, что нельзя», — спросил подписчик Филюка.

Священник подтвердил, что действительно слышал такое народное поверье.

«Дорогие, когда-то и моя бабушка так же говорила. Говорила, что петух Понтию Пилату возвестил, что Христос воскрес. Поэтому петуха на Пасхальный праздник нельзя рубить. Потому что это большой грех», — рассказал священник.

Он подчеркнул, что этот рассказ не имеет подтверждений в Священном Писании, это только народное поверье, что не имеет ничего общего с христианством.

«Это басня, которая не имеет ничего связанного с христианством. Ваша Пасха — Иисус Христос, Воскресение Христово. Что приготовите, то будете иметь. Будете иметь пироги — будем есть пироги. Будет холодец из петуха — будет из петуха. Будет из индюка, то будет из индюка. Не совершаем языческих обрядов. Люди спрашивают и то неоднократно за тот холодец из петуха. Ваша Пасха — Иисус Христос. Веруйте в Бога, суеверий сбудитесь. А все остальное — от дьявола. Будьте здоровы», — подытожил Алексей Филюк.

