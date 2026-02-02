Можно ли верить ворожкам в Интернете: известный священник-блогер ответил

Можно ли верить гадалкам / © pexels.com

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины ответил, можно ли людям, считающим себя христианами, верить всяческим популярным гадалкам и тарологам из Интернета.

Об этом Алексей Филюк рассказал в своем Instagram.

«Богу надо верить, а тем ворожкам… у гадалки правды не чуть-чуть. Богу верить, доверять, а мне тоже не верить, Филюку тоже не верить. Но Богу свое сердце доверяйте и проверяйте через призму Божьего слова. И служите Господу Богу со страхом с трепетом, а не придумывайте. Женщины грезят и говорят, что вот „нагадала мне такое“. С ума сходите, люди. Богу доверяйте, Богу верьте, а бабам из интернета не очень верьте, вообще не верьте, только Единому Богу. Слову Божию верьте, его читайте, по нему живите, и будет у вас благословение, и будет вам хорошо, и долго будете жить на земле, и чтите ближних, и родителей, и взрослых, а бабам из интернета не верьте. Я вас умоляю, это пустая трата времени», — призвал Филюк.

