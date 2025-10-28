- Дата публикации
Можно ли выливать кофе в канализацию: штраф, вызвавший дискуссию
В Британии женщина была оштрафована за то, что она вылила кофе в канализацию. Хотя штраф отменили, эксперты напоминают: такая привычка вредит окружающей среде и водным экосистемам.
В Великобритании женщину оштрафовали за то, что она вылила кофе в канализацию — случай вызвал бурные обсуждения в соцсетях и привлек внимание к экологической проблеме. Впоследствии штраф отменили, однако эксперты отмечают: подобное действие действительно может вредить природе.
Об этом сообщает издание Independent.
Как объясняют специалисты, в стране ежедневно выпивают около 98 миллионов чашек кофе и часть остатков попадает в сточные воды. Из-за особенностей канализационной системы кофеин и другие соединения иногда оказываются в реках и водоемах, особенно во время сильных дождей, когда неочищенные стоки сбрасываются в естественные водные пути. Кофе изменяет pH воды, снижает уровень кислорода и стимулирует рост водорослей, что вредит экосистемам.
Специалисты советуют не выливать кофе, растительные масла, моющие средства или другие бытовые жидкости в канализацию. Вместо этого остатки напитка можно использовать для компоста, утилизировать через систему переработки пищевых отходов или просто вылить в бытовой мусор. Это поможет уменьшить нагрузку на водные ресурсы и сохранить чистоту рек.
Напомним, что жительницей Лондона Бурджу Есильюрт, которую оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (около 8342,63 гривны) за то, что она вылила остатки кофе из своей многоразовой чашки в сливную решетку на дороге.