Можно ли занимать пляжный лежак полотенцем: что решил суд

Практика «резервирования» лежаков для загара с помощью положенных на них заранее полотенец стала поводом для судебного иска к туристическому оператору в Германии. Турист, который пожаловался на такие условия отдыха в Греции, отсудил компенсацию в размере почти 1000 евро.

Об этом случае сообщает ВВС

Мужчина, который отдыхал с семьей в Греции в 2024 году, пожаловался, что ему ни разу не удалось позагорать на лежаке, потому что они были заняты другими туристами с помощью положенных полотенец.

Несмотря на то, что в отеле на греческом острове Кос запретили такую практику, туроператор не позаботился, чтобы этот запрет был действенным.

По словам туриста из Германии, он каждое утро вставал в шесть часов утра, чтобы занять лежак — и все равно терпел неудачу.

За отдых всей семьей — с женой и двумя детьми — он заплатил 7 186 евро.

Окружной суд Ганновера, в который с иском на компанию-туроператора обратился мужчина, принял решение в пользу туриста.

Хотя туроператор еще до обращения в суд возместил ему 350 евро за неудобства, но судья решила, что этого мало. Немецкий турист должен получить еще 986 евро и 70 центов.

По ее словам, туроператор должен был убедиться, что на курорте, куда он продает тур, отдых организовали должным образом, обеспечив «разумное» соотношение количества лежаков и гостей.

Как решают проблему «бронирования» лежаков

Издание отмечает, что с проблемой лежаков или шезлонгов, постоянно «забронированных» полотенцами, туристы сталкиваются во многих местах.

В частности в прошлом году в соцсетях распространяли видео с Канарских островов, на котором туристы спали в шезлонгах у бассейна, чтобы утром не утащить место для отдыха.

В Испании кое-где ввели большие штрафы для туристов, которые занимают место полотенцем или своими вещами и потом надолго исчезают.

А компания Thomas Cook Tourism предлагает клиентам заранее забронировать место у бассейна — за дополнительную плату.

Напомним, Греция увеличила количество пляжей без лежаков для защиты окружающей среды. 2026 года сразу 251 пляж объявлен зонами без какой-либо застройки. Это означает, что на этих территориях нельзя устанавливать арендные лежаки и зонтики.

