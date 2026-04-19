Можно ли заряжать электромобиль из окна: ответ юриста

Ежегодно в Украине появляется все больше электромобилей — у них льготы, их дешевле «заправлять», и это более экологичный выбор. Но не все водители знают, можно ли заряжать электромобиль из окна.

Так делает много людей, ведь это быстро и удобно. Особенно те, у кого собственные частные дома. А некоторые пытаются заряжать электромобиль из окна многоквартирного дома. Запрещено ли это законом? Об этом рассказали РБК-Украина.

Жители квартир сталкиваются с вызовом подзарядки электромобиля — станции есть не везде, поэтому они пытаются зарядить авто благодаря кабелю из окна. Так начинаются скандалы с соседями и вызовы полиции.

На самом деле, заряжать электромобили из собственной квартиры нельзя. Это запрещено законом. Кроме того, среди последствий может быть не только штраф.

Адвокат и магистр права Евгений Булименко объясняет, что заряжать авто через удлинитель из квартиры запрещено, ведь по пункту 1.18 Правил пожарной безопасности в Украине запрещается использование самодельных удлинителей, не отвечающих требованиям Правил устройства электроустановок.

Эти правила применяются к передвижным электропроводкам.

Кроме того, это может привести к пожару в доме и вашей квартире.

Чтобы законно заряжать электромобиль во дворе собственного многоквартирного дома, на нем должна быть обустроена специальная зарядная станция. Обустройство зарядных станций лежит на ОСМД или управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда.

К ним можно обратиться, если вам и вашим соседям нужно заряжать автомобиль во дворе.

Незаконная зарядка электромобиля из окна: какое наказание

Тем украинцам, которые решили зарядить автомобиль из окна, грозит штраф от 1700 до 3400 гривен. Должностные лица и ФЛП заплатят больше — от 3 400 до 5 100 гривен.

Об этом говорится в статье 175 Кодекса об административных правонарушениях. В некоторых случаях возможна уголовная ответственность.

Если зарядка электромобиля из окна повлекла за собой пожар или аварию, причинившую вред людям, водитель может попасть под уголовную ответственность. В таком случае есть четыре вида наказания:

штраф от 17000 до 68340 гривен;

исправительные работы сроком до двух лет;

ограничение свободы сроком до трех лет;

лишение свободы сроком до трех лет.

Как заряжать электромобиль безопасно

Для зарядки электромобиля нужно выбрать специально обустроенную станцию. Также необходимо использовать только сертифицированные зарядные устройства (EVSE).

Нельзя использовать поврежденные кабели или розетки. Во дворе частного дома или многоквартирного дома не используйте переноски из окна. Установите специальную станцию.

Если хотите обустроить зарядку во дворе частного дома, пригласите сперва электрика. Специалист проверит, выдержит ли ваш дом нагрузку и посоветует, какую технику еще стоит установить.

Не заряжайте свой электромобиль всегда на 100%.