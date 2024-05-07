Можно позавидовать: пара возит курицу в коляске, берет с собой в путешествия и сушит перья феном

Австралийские супруги рассказали о роскошной жизни своей курицы. Венди переехала к 43-летней Лорен Уильямс и ее 44-летнему мужу Мэтту в феврале в 2022 году, и с тех пор к ней относятся, как к принцессе.

Об этом пишет Daily Star.

Пара получила курицу от знакомого, спасающего их перед убоем, а Венди приехала с поврежденной лапой и без хвоста. Но сейчас она живет жизнь мечты в доме в Перте, где прыгает к холодильнику, когда ей хочется полакомиться черникой или виноградом из рук.

Венди живет в доме с парой, и они берут ее на дневные прогулки – носят ее в слинге или катают в коляске, если жарко. Они берут Венди в походы, и она даже попробовала заняться серфингом, когда Лорен поставила ее на доску во время дня на пляже.

Курица Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Лорен, бухгалтер и няня домашних животных, сказала: "Она такая милая. Мы с Мэттом полностью балуем ее, мы так преданы ей. Ее все так любят — она затрагивает так много сердец. Она все с нами делает. Если мы находимся в другой комнате и не видим ее слишком долго, она зовет нас и начинает прыгать, чтобы найти нас, если мы не придем к ней достаточно быстро. Она очень авантюрная, я думаю, что она попробует все, если мы будем рядом. Мы не можем вообразить жизнь без нее – мы должны сделать как можно больше воспоминаний сейчас. Мы стараемся втиснуть как можно больше в ее жизнь. Куры так веселы – я бы хотела, чтобы люди видели в них больше, чем несушек".

Лорен и Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Лорен и Мэтт, гордые владельцы девяти кур, большинство из которых, как и Венди, были спасены с ферм, обнаружили небольшой домик в конце своего сада, когда переехали в свой дом в 2019 году. Они поняли, что он идеально подходит для кур. Венди жила с другими курами, но очень привязалась к Лорену и Мэтту, когда осталась в их доме из-за болезни полтора года назад – и с тех пор она отказывается возвращаться на улицу.

Курица Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Венди приучена к туалету – утром она выходит в сад. Когда она хочет фруктов, она идет к холодильнику и звонит, пока Лорен или Мэтт не придут и не откроют его для нее.

По словам Лорен, лапа Венди была сломана и не лечилась, поэтому зажила не очень хорошо, когда она была на ферме. У нее нет хвоста из-за генетической болезни.

Курица Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Лорен и Мэтт купают Венди и сушат феном каждые две недели – и Лорен говорит, что ей это нравится.

"Она такая милая", — говорит Лорен. "Она похожа на маленький футбольный мячик, и засыпает, когда ее сушат феном. Она очень хорошо ладит с людьми и очень быстрая, особенно если есть виноград и черника. Она любит сидеть у нас на коленях и засыпает, когда мы ее гладим" .

Мэтт и Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Венди путешествует в кошачьей клетке, привязанной к машине супругов, и они регулярно останавливаются, чтобы она могла почесаться на обочине.

Она ночевала в мотелях, а также оставалась с Лорен и Мэттом в кемпингах. Она также любит посещать рынки, кафе, озера и пляж.

Лорен посадила Венди на доску для серфинга во время отдыха в феврале, а в прошлом июле курица наслаждалась отпуском в Кью, Западная Австралия.

Во время путешествия на ферму караваном она подружилась с фермерскими курами и собаками.

Курица Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Ближе к дому Венди любит ходить в строительный магазин, куда ее возят в маленькой коляске. Она даже участвовала в показе мод вместе с Лорен на веганской выставке в Перте, а еще Венди каталась на пони по кличке Тампер.

Лорен сказала: "Мы не можем ее оставить – она домашняя курица. Я просто прижимаю ее к себе в слинге – ей это нравится. Летом она ездит в коляске, я даже брала ее в поезд, чтобы добраться на интервью на радио. В Австралии животным запрещено ездить в общественном транспорте, поэтому мне пришлось провезти ее под одеялом, она была очень хорошей девочкой и не создавала ни одного шума. Люди просто подходят и обнимают ее. Она дает мне знать, когда с нее достаточно, и мы идем и находим какое-нибудь тихое место. На показе мод люди узнавали ее и просто кричали. Ее страница в Facebook, Wendy Chicken, очень популярна. Она знаменитость, а мы, по сути, ее менеджеры".

Курица Венди / Фото: Lauren Williams/SWNS

Напомним, пес путешествует по миру, живет в роскошных пятизвездочных отелях и имеет дорогой гардероб. Его жизни могут позавидовать даже люди.

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