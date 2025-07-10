Можно съесть много креветок за раз и не навредить здоровью

Креветки / © Unsplash

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Для многих креветки — любимый морепродукт. Но из-за высокого содержания холестерина их часто считают вредными для сердца. Но так ли это?

Об этом пишет Radio Club.

Креветки имеют репутацию продукта с высоким уровнем холестерина: в 100 граммах — примерно 190 мг. На фоне суточной нормы в 300 мг это выглядит значительным показателем.

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Более того, хоть по содержанию холестерина креветки опережают даже говяжий фарш, насыщенных жиров у них значительно меньше — всего 0,4 г на 100 г продукта, что делает их более «сердечно-безопасными».

Специалисты отмечают: не стоит полностью отказываться от креветок, если нет специфических медицинских противопоказаний, например хронических заболеваний ЖКТ или эндокринной системы. И даже в этих случаях только по рекомендации врача.

Напротив, умеренное употребление креветок может принести пользу организму. Они богаты белоком, витамином B12, омега-3 жирными кислотами, селеном, медью, антиоксидантами — все это важные элементы для здоровья сердца, мозга и метаболизма.

Взрослым рекомендовано не более 300 г креветок (примерно 15 больших штук) в день до 2–3 раз в неделю. Лучше всего готовить на гриле или отваривать, подавая с лимоном или каплей оливкового масла. А вот жирные соусы лучше избегать.

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Напомним, в жару продукты портятся гораздо быстрее, а риск отравлений растет. В таких условиях соблюдение правил пищевой гигиены критически важно. Эксперт советует соблюдать пять простых, но эффективных правил.