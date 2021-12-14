Мучительная смертная казнь: в Британии нашли первое распятие человека древнеримской эпохи

Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека.

В Британии археологи обнаружили скелет мужчины с гвоздем в пятке. Это первый пример римского распятия на территории страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Скелет раскопали еще в 2017 году, однако ученые не сразу поняли, в чем уникальность находки. На на месте строительства жилого дома в Фенстентоне, графство Кембриджшир, археологи нашли захоронения 48 человек времен Римской Британии, датируемые III-IV веками нашей эры.

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В пятой кости одного из них, мужчины в возрасте 25-35 лет, был обнаружен вбитый железный гвоздь и фрагменты деревянной конструкции. Скелет имел следы и других травм, что свидетельствовало о мученической смерти. На ногах мужчины были признаки инфекции или воспаления, что свидетельствует о связывании или оковах.

Ученые считают, что это первое свидетельство распятия человека на территории Великобритании. Гвоздь в кости расположен в таком положении, как и в скелете, случайно найденном строителями в Израиле в 1968 году.

Остеолог (специалист по костям) из университетского колледжа Вольфсона Корин Дахиг в комментарии BBC отмечает, что скелет — "действительно редкая находка".

"Он говорит о том, что даже жители этого маленького поселения на краю Римской империи не могли избежать жестоких римских наказаний", — отмечает ученый.

The Guardian

При раскопках археологи также обнаружили эмалированные броши, монеты, украшенную глиняную посуду и кости животных. По словам ученых, на месте раскопок когда-то было римское поселение, где велась торговля и были состоятельные жители.

Ранее на Кипре нашли гробницу, набитую золотыми украшениями.

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