Мухи атакуют дома: из-за чего насекомых вдруг стало больше и как их избавиться

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Жители Великобритании жалуются на настоящее нашествие мух в домах и дворах. Эксперты объясняют, что тёплая погода ускоряет жизненный цикл насекомых, поэтому их количество может быстро увеличиваться за короткое время.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дополнительным фактором стали пожилые пикники, барбекю, сладкие напитки и переполненные мусорные баки. Всё это создает благоприятные условия питания для мух.

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Ситуация может усугубляться из-за сокращения количества ос. Эти насекомые являются естественными хищниками мух, поэтому их уменьшение потенциально способствует увеличению популяции вредителей.

Как избавиться от мух

Эксперт по садоводству Джеймс Гиггинс советует использовать ароматические свечи с цитронелой. Их запах помогает маскировать запах пищи и отпугивать мух. Также может помочь лаванда.

В то же время владельцам домашних животных следует соблюдать осторожность с эфирными маслами. В частности, сосновые масла могут быть токсичными для собак и кошек.

Еще один способ сделать сад более привлекательным для пчел. Мухи пытаются избегать мест с большим количеством пчел, поэтому эксперт советует высаживать растения, которые привлекают этих насекомых. Среди таких — лаванда, вербена и кошачья мята.

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Помочь могут и природные хищники мух — пауки и лягушки. Они питаются мухами и другими садовыми вредителями, поэтому их присутствие может способствовать естественному контролю количества насекомых.

Если же избавиться от мух нужно быстро, можно использовать липкие ловушки. Их советуют размещать вблизи мест, где больше всего насекомых, и регулярно заменять.

Что привлекает мух

Больше мух привлекают открытые продукты, переполненные мусорные баки, отходы домашних животных и застойная вода. Поэтому эксперты советуют плотно закрывать мусорные контейнеры и не оставлять остатки пищи после приема пищи.

Также следует регулярно очищать грили, мангалы и места для еды на открытом воздухе. Даже маленькие остатки товаров могут привлекать насекомых.

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Хотя мухи в основном воспринимаются как надоедливые вредители, они могут переносить бактерии из мусора и других загрязненных поверхностей в пищу. Таким образом, насекомые способны распространять ряд заболеваний, в частности, пищевые отравления и сальмонеллез.

Как мы писали, в жару комары, мухи и мошки становятся более активными, а отпугнуть их можно с помощью натуральных эфирных масел. Эксперт назвал цитронелл и лаванду природной альтернативой химическим средствам: их насыщенные ароматы могут мешать насекомым находить людей. В то же время неразбавленные эфирные масла не следует наносить непосредственно на кожу, поскольку они могут вызвать раздражение и покраснение. Для лучшей защиты эксперт рекомендует регулярно обновлять средство и совмещать его с другими способами защиты от насекомых.

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