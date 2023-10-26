Боится остаться банкротом: мультимиллионер скрывает свое богатство от детей

Мужчина признался, что держит в секрете свой лотерейный выигрыш в 22 миллиона долларов от детей.

Об этом пишет Mirror.

Победитель лотереи, анонимно принявший участие в радиопередаче "Шоу Рэмси", рассказал, что он выиграл в лотерею с "группой коллег" "около двух лет назад".

Счастливчик, назвавшийся "Джоном" и назвавший свой возраст "около 50 лет", никому не похвастался о великой победе, кроме жены, брата и сестры.

Джон объяснил, что после победы он провел небольшое исследование и обнаружил, что каждый пятый человек теряет лотерейный выигрыш или становится банкротом в течение 10 лет.

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"И одна из вещей, которые они все сказали, заключалась в том, что вы рассказываете слишком многим людям, и к вашим дверям приходит слишком много людей, которые просят то, это да еще что-то, просят подачки и ожидают, что вы заплатите за все", – сказал он. "Поэтому мы с женой приняли сознательное решение просто держать это в секрете. Мы даже не сказали об этом двум детям-подросткам. Я знаю, это звучит странно, но мы просто не хотим, чтобы они выросли официантами, ну, знаете, ожидающих нашу смерть".

Отец подчеркнул, что это было тактическое решение – побуждать своих детей самостоятельно зарабатывать деньги для себя. Он сказал: "Я хотел бы, чтобы они поняли, чем они хотят заниматься в жизни, и начали действовать. И тогда я им сообщу. Я не намерен скрывать это от них вечно".

Далее он описал свою историю скрытия, чтобы объяснить внезапный прилив богатства. По совпадению двоюродный дедушка его жены умер вскоре после выигрыша в лотерею. "Он никогда не был женат и оставил большую часть своего наследия моей жене и ее брату и сестре", — сказал Джон. "Это наследие стало "прикрытием для тех случаев, когда мы помогаем людям".

В частности, Джон купил своей матери новую крышу, и когда она спросила его: "Как ты можешь себе это позволить?", он ответил: "О, это деньги дяди Боба. Он хотел, чтобы мы это сделали".

До выигрыша в лотерею Джон уже выплатил ипотеку и заплатил наличными за две "Тойоты". "У нас с женой действительно нет желания переезжать", – сказал он. "Мы не собираемся ничего модернизировать, потому что это отличные автомобили".

Джон также признался, что он все еще работает. Он объяснил, что не уволился не потому, что ему нравится его работа. А когда его сестра спросила, на что он потратил наибольшую сумму, он ответил ей "мебель для патио".

Напомним, в Чехии сбросили миллион долларов с вертолета. Ловить деньги пришло около 4 тысяч человек.

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