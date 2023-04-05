Мультимиллионер скрывает свое богатство от семьи и объяснил почему: "Есть фальшивая квартира"

Мужчина признался, что не рассказал семье о своем богатстве после того, как его бизнес взлетел к небесам.

Он объяснил, что решил так поступить потому, потому что родственники взяли за привычку жить за его средства.

Своей историей богач поделился на Reddit, передает Mirror.

С тех пор как популярность его малого бизнеса во время карантина резко возросла, анонимный предприниматель предпочитал хранить молчание о своем богатстве.

По его словам, родители постоянно просили денег, даже когда миллионер получал меньшую зарплату. Таинственный магнат говорит, что снимает даже фальшивую квартиру, когда к нему едет семья. На самом же деле у него есть роскошный пентхаус.

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"Я мультимиллионер, и когда моя семья приезжает, я снимаю квартиру, чтобы притвориться, что живу там. Когда я приезжаю домой, они ожидают, что я буду приносить им много подарков и буду платить за все. Они даже начали говорить мне, что я должен оплатить обучение моих братьев и сестер в университете. Я постепенно начал понимать, насколько токсичными были эти люди, и что я должен провести некоторые границы, поэтому я постепенно прекратил звонить/писать сообщения, я прекратил рассказывать им о своей жизни. Они не заслуживают познания меня", — признался он.

Мужчина поделился, что основал бизнес, когда началась пандемия коронавируса. Равномерно он становился все более прибыльным. Впрочем, в это время он сказал своей семье, что потерял работу. Впоследствии он соврал, что нашел новую работу, но она не приносит много денег.

"У меня есть два чемодана со всей моей старой одеждой и три коробки со всей моей обычной посудой, книгами и т. д. Когда я знаю, что они приедут, я говорю своему помощнику найти квартиру в районе и положить туда мои старые вещи. Я говорю им, что поменял квартиры и снимаю меблированные, потому что они дешевле. Просто сейчас я пишу это, когда сплю на полу в гостиной своей квартиры. Моя спальня и диван заняты членами семьи. Я никогда им не скажу, и они всегда будут знать меня как беднягу", — добавил он.

Напомним, 37-летний мужчина, у которого есть 16 детей от 15 разных жен признался, что он пытался избегать ответственности за своих наследников. Британец даже попытался инсценировать свою смерть.

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