Мультимиллионерша продала все и переехала в фургон, чтобы жить на 30 долларов в день

Мультимиллионерша рассказала, что продать свое имение и все, что имеет, чтобы переехать в фургон и жить на 30 долларов в день, — это лучшее решение, которое она когда-либо принимала.

Об этом пишет nypost.com.

Состояние 36-летней Кейтлин Пайл составило 4 млн долларов. У нее был собственный бизнес, а жила женщина в восьмиэтажном доме в Орландо, штат Флорида, США, со своим бывшим мужем, прежде чем решила бросить все это и стать кочевницей.

В их роскошном доме было 18 комнат — четыре спальни и три ванные комнаты, в том числе комнаты, посвященные играм Nintendo, а также декоративно-прикладному искусству.

Но после развода в апреле в 2019 году, продажи бизнеса за 4 миллиона долларов и перенесенного "краха", Кейтлин решила вести минималистский образ жизни.

Она купила фургон Mercedes Sprinter за 88 000 долларов, потратила 102 000 долларов на ремонт, в том числе на кухню, изготовленную по индивидуальному заказу, с большим холодильником, соковыжималкой и блендером, и отправилась в путь.

Мультимиллионерша продала все и переехала в фургон / Фото: SWNS

Кейтлин уже побывала в восьми штатах и любит проводить дни, пробуя новые впечатления, например альпинизм. Кейтлин, которая сейчас работает удаленно личной тренершей, сказала: "Моя жизнь похожа на приключение, которое ты выбираешь сама. Я делаю все это, чтобы доставить удовольствие своему внутреннему ребенку. Я люблю путешествовать – и это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Я стала гораздо увереннее в себе, у меня появились новые друзья – даже ходила на свидание".

Кейтлин выстроила успешный корректорский бизнес и за первый год заработала 100 000 долларов. До 31 года она зарабатывала 4 миллиона долларов в год, что позволило ей вместе со своим бывшим купить здание площадью 1200 квадратных метров в Орландо, штат Флорида. Она имела страсть к дизайну интерьеров, поэтому прислала эскизы дизайнеру и архитектору, создавшему на заказ все светильники и фрески именно так, как она хотела.

Кейтлин и ее муж развелись после восьми лет брака, и в апреле в 2019 году их развод был оформлен. Она продала свою компанию за 4 миллиона долларов. Также ей пришлось выплатить 180 000 долларов США на содержание имения, поскольку она была единственной владелицей недвижимости.

Мультимиллионерша продала все и переехала в фургон / Фото: SWNS

Кейтлин говорит, что проблемы с деньгами, ее развод и необходимость содержать дом наедине вызвали у нее чувство депрессии и изнеможения – и в мае в 2022 году у нее произошел нервный срыв. Женщина постоянно чувствовала себя подавленной и уставшей, и она обсудила ряд возможностей со своим терапевтом, который в конце концов диагностировал у нее хронический стресс и выгорание.

Ей сказали, что ее мозгу нужен перерыв и немного "внимания и заботы" в виде упражнений, здорового питания и отдыха, поэтому она решила потратить четыре года на восстановление, а тем временем открыла новый отдаленный бизнес как личная тренерша.

"У моего мозга и тела просто закончились ресурсы", – сказала она. "Мне нужно было отдохнуть, вкусно поесть и укрепить иммунную систему — стресс меня очень истощил. Я начала делать эти ежедневные аффирмации, чтобы улучшить свое финансовое положение — обнаруживать достаток и пытаться понять, на какие жертвы я могу пойти. Я посмотрела много видеороликов о трансформации фургонов и решила, что, возможно, я могла бы какое-то время жить и путешествовать в одном из них".

Мультимиллионерша продала все и переехала в фургон / Фото: SWNS

В апреле в 2023 году Кейтлин купила Mercedes Sprinter за 88 000 долларов и потратила еще 102 000 долларов на ремонт. На его подготовку ушло четыре месяца – и она наняла помощника, который помогал ухаживать за домом, пока ее не было, – а в августе в 2023 году она начала новую жизнь в пути.

Пока ее нет, Кейтлин сдает свой дом в аренду на AirBnB за 25 000 долларов в месяц.

"Я отправилась в плавание на сухопутной яхте, как мне нравится ее называть", – сказала она. "Я путешествовала по Алабаме, Флориде, Нэшвилле и даже оставалась на заднем дворе моей мамы на несколько ночей. Я встретила очень много интересных людей, как в дороге, так и в приложениях для знакомств — однажды я пошла на свидание с парнем по имени Джефф, который жил в юрте. Мы до сих пор друзья и вместе занимаемся альпинизмом, мне нравится ездить по три-четыре часа за раз, а потом я обычно паркуюсь возле домов друзей, чтобы поработать. Тогда на следующее утро я поеду".

Кейтлин говорит, что она также использовала приложение для кемпинга, чтобы найти лучшие парковочные места: она использует столы для пикника как импровизированное офисное помещение и солнечные батареи для Wi-Fi.

Мультимиллионерша продала все и переехала в фургон / Фото: SWNS

У нее пока что нет планов возвращаться домой, а она путешествует уже шесть месяцев.

"Такой образ жизни мне гораздо больше подходит", — сказала она. "Раньше я ездила в дорогой отпуск несколько раз в год, но это было неустойчиво. Теперь я живу на 20–30 долларов в сутки и веду жизнь, которая всегда хотела жить".

Напомним, хитрому мужчине отрубили ноги топором за деньги. Свой план он продумал не до конца.

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