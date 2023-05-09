Муравьи на пионах: чем обработать цветы, чтобы избавиться от вредителей

Чтобы любоваться цветением, нужно знать, чем обработать пионы от муравьев.

Зола, пищевая сода и гашеная известь

Как только на пионе появляются бутоны, можно заметить, что на них собираются муравьи, прогрызающие нежные лепестки, чтобы добраться до нектара. Избавиться от вредителей можно с помощью сухой смеси, если взять равные части гашеной извести, пищевой соды и золы. Распушите почву вокруг куста, а затем обильно посыпьте вокруг каждого растения.

Борная кислота

Вредителей можно уничтожить также с помощью приманки на основе чего-нибудь сладкого (например, варенья) и борной кислоты. В небольшой таре смешайте 0,5 стакана теплой воды, 5 столовых ложек варенья и 1 чайную ложку борной кислоты. Приманку нужно поставить рядом с кустом или вблизи муравейника.

Лавровое письмо

Можно приготовить настой из лаврового листа. Для этого возьмите 2 л кипятка и 30 г лаврового сухого листа. Накройте крышкой и настаивайте в течение 3 часов. Затем смесь нужно развести в 2 л воды, процедить, налить в пульверизатор и опрыскивать кусты каждые 5 дней.

Гас

Возьмите несколько кусочков плотной ткани, которая будет хорошо впитывать воду. Вымочите их в керосине, а затем подложите под каждый кустик пиона. Этот запах муравьи не переносят, поэтому будут обходить цветник стороной.

Нашатырный спирт

Возьмите 1 литр воды и 1 чайную ложку нашатырного спирта, смешайте перед использованием. Затем опрыскивайте растения из пульверизатора.

Чеснок

Чтобы отвадить муравьев от цветника с пионами, возьмите 2-литровую емкость, залейте ее горячей водой, добавьте 2 головки чеснока, предварительно нужно измельчить в блендере или мясорубке. Эту смесь нужно настаивать одни сутки, затем процедить, залить в пульверизатор и использовать для опрыскивания кустов.

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