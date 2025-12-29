ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Мурлыканье котиков лечит: нейробиолог раскрыл секрет

Эксперт раскрыл секрет «пушистой терапии» и объяснил, как кошки лечат наш стресс.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Как коты лечат наш стресс: нейробиолог объяснил

Как коты лечат наш стресс: нейробиолог объяснил / © ТСН

Владельцам домашних любимцев давно известно: если у вас плохое настроение, вы разочарованы или расстроены, достаточно просто погладить котика — и грусть как рукой снимет.

Биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец объяснил с научной точки зрения, почему погладить котика не только приятно, но и полезно.

«Когда мы гладим котика или видим котика, у нас выделяется окситоцин. И он как раз, как и многие другие сигнальные вещества, где-то возбуждает, а где-то тормозит. Потому, как бы, там разное бывает. Но, конечно, если мы переключаемся на котика, это может означать, что мы оттормозили и вытеснили какую-то эмоцию в этот момент», — рассказал он.

Ранее ветеринары предостерегли владельцев кошек от распространенных ошибок в уходе, которые могут серьезно помешать здоровью животных.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie