Мурлыканье котиков лечит: нейробиолог раскрыл секрет

Владельцам домашних любимцев давно известно: если у вас плохое настроение, вы разочарованы или расстроены, достаточно просто погладить котика — и грусть как рукой снимет.

Биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец объяснил с научной точки зрения, почему погладить котика не только приятно, но и полезно.

«Когда мы гладим котика или видим котика, у нас выделяется окситоцин. И он как раз, как и многие другие сигнальные вещества, где-то возбуждает, а где-то тормозит. Потому, как бы, там разное бывает. Но, конечно, если мы переключаемся на котика, это может означать, что мы оттормозили и вытеснили какую-то эмоцию в этот момент», — рассказал он.

