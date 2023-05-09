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"Мускулистый" голубь с длинным туловищем и лапами озадачил Сеть – видео

"Мускулистый" голубь с длинным туловищем и лапами озадачил Сеть – видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1664
Время на прочтение
1 мин
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"Мускулистый" голубь с длинным туловищем и лапами озадачил Сеть – видео

Английский дутый голубь / Фото: скриншот с видео

Как оказалось, птица "очень уникальна".

Голубь, который выглядел странно, ошеломил пользователей Сети.

Появившееся в Твиттере видео стало вирусным. В ролике пользователь показал очень высокого голубя с длинным туловищем и лапами.

Птица гуляла по саду.

Пользователи были озадачены и принялись комментировать популярную публикацию, собравшую почти 7 млн просмотров:

  • Что это за покемон?
  • Если бы в пять лет мне сказали нарисовать птицу, вот как бы это выглядело
  • Это похоже на какое-то дерьмо, которое делала самая высокая эволюция

Впрочем, некоторые пользователи написали, что порода этой птицы известна как английский дутый голубь. Они отметили, что такой голубь "очень уникален".

Другой добавил, что дутых голубей часто приручают.

Напомним, в Индии после ливней в городе Коимбатуре в один дом занесло массивную ядовитую змею-альбиноса. Пресмыкающегося считают ультраредким.

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