"Мускулистый" голубь с длинным туловищем и лапами озадачил Сеть – видео

Как оказалось, птица "очень уникальна".

Голубь, который выглядел странно, ошеломил пользователей Сети.

Появившееся в Твиттере видео стало вирусным. В ролике пользователь показал очень высокого голубя с длинным туловищем и лапами.

Птица гуляла по саду.

Хорошие разные типы домашних psov, домашние рождественские камни в всех форматах и размерах как этот путер. pic.twitter.com/Gs7y3Ohcn1 — Macrodosing (@MacrodosingPod) May 6, 2023

Пользователи были озадачены и принялись комментировать популярную публикацию, собравшую почти 7 млн просмотров:

Что это за покемон?

Если бы в пять лет мне сказали нарисовать птицу, вот как бы это выглядело

Это похоже на какое-то дерьмо, которое делала самая высокая эволюция

Впрочем, некоторые пользователи написали, что порода этой птицы известна как английский дутый голубь. Они отметили, что такой голубь "очень уникален".

Другой добавил, что дутых голубей часто приручают.

Напомним, в Индии после ливней в городе Коимбатуре в один дом занесло массивную ядовитую змею-альбиноса. Пресмыкающегося считают ультраредким.

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