Мусор вместо воды: какую реку считают одной из самых загрязненных в мире

Река Цитарум / © Associated Press

Река Цитарум, протекающая по острову Ява, сейчас является символом масштабного экологического кризиса. Некогда чистый водоем превратился в поток с промышленными и бытовыми отходами. В воде можно увидеть пластик, упаковки, неочищенные стоки — местами поверхность реки почти не просматривается.

Об этом сообщило издание World Atlas.

Цитарум берет начало на горе Ваянг и впадает в Яванское море. Ее длина составляет около 300 километров. Река имеет важное значение для региона: она обеспечивает водой домохозяйства, используется в сельском хозяйстве, рыболовстве и для производства электроэнергии. Вдоль русла работают три гидроэлектростанции, которые питают электричеством районы Джакарты и Бандунга, а плотины обеспечивают орошение рисовых полей. Самое большое водохранилище — Джатилухур — способно вместить до 3 миллиардов кубометров воды.

Исторически река играла важную роль в развитии цивилизаций. В ее долине существовали древние поселения, в частности культура буни, а также королевство Таруманагара, которое процветало еще в IV веке. Однако ситуация кардинально изменилась во второй половине XX века, когда регион начал активно индустриализироваться.

С 1980-х годов вдоль реки появились сотни текстильных фабрик, которые сбрасывали в воду красители и химикаты. Сейчас вблизи Цитарума работает более 2000 предприятий, многие из которых продолжают загрязнять водоем токсичными веществами, в частности свинцом и мышьяком. Дополнительным фактором стал бытовой мусор: из-за отсутствия надлежащей системы утилизации жители выбрасывают отходы непосредственно в реку.

Загрязнение существенно повлияло на экосистему. Хотя в водах Цитарума обитают различные виды рыб — от карпа до сомов и цихлид, — однако их количество существенно уменьшается. Ухудшение качества воды также способствовало распространению водорослей, рыбы-муляка и планктона

Последствия испытывают и люди. Местные жители вынуждены использовать воду из реки для бытовых нужд, что приводит к проблемам со здоровьем — от раздражения кожи до заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных расстройств. Часть населения избегает использования этой воды для приготовления пищи из-за ее опасного состава.

Попытки спасти Цитарум продолжаются уже более десяти лет. Масштабную программу очистки начали в 2011 году. Ее стоимость оценивают в около 4 миллиарда долларов, а реализация рассчитана на 15 лет. В рамках проекта планируют очистить десятки километров реки и вывезти миллионы кубометров отходов.

