Муж арендовал "квартиру", которая оказалась только ванной с кроватью прямо возле унитаза — фото

После заселения он был в шоке.

Отпуск американского профессора в Великобритании провалился после того, как он прибыл в свое арендованное на Airbnb жилье и обнаружил, что спальня и ванная — одно и то же.

Об этом пишет nypost.com.

Остановившийся в Лондоне Дэвид Хольц впервые понял, что что-то не так во время бронирования, заметив, что в объявлении нет отзывов.

Он показал фото, где видна кровать в нескольких сантиметрах от унитаза. Правда, туалет отгорожен тонким стеклом. Тем временем душ и раковина расположены напротив.

Квартира с Airbnb / Фото: nypost.com

"То чувство, когда вы приходите в свой номер и понимаете, что все пространство — это, по сути, просто большая ванная, в которой хозяин поставил кровать", — прокомментировал Дэвид.

Мужчина пожаловался Airbnb, где в ответ ему сказали, что рассмотрят это, но до сих пор не ответили гостю.

Напомним, недавно девушка нашла шпионскую камеру в спальне номера из Airbnb. Она показала на видео, где ее спрятали.

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