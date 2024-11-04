Муж без ведома жены назвал их сына в честь своей начальницы: "Хочу развод"

Женщина была разбита горем после того, как узнала, что ее муж дал их сыну имя своей начальницы в свидетельстве о рождении.

31-летняя женщина рассказала, что родила всего две недели назад – и они с 25-летним мужем решили назвать сына в честь ее дедушки-ветерана.

Но когда свидетельство о рождении малыша пришло по почте, она поняла, что он был зарегистрирован под совсем другим именем. Она написала на Reddit: "Я узнала, что мой муж на самом деле не зарегистрировал имя, которое мы оба обсудили и согласовали. Имя, зарегистрированное в свидетельстве о рождении – это фамилия его начальницы. Сначала я пыталась обмануть себя, что мне отправили документы не того ребенка, но на свертке были написаны наши полные имена и номера телефонов, так что доказательства того, что это не случайность, были уже почти безоговорочными".

Она поговорила об этом со своим мужем, и он наконец признался, что намеренно зарегистрировал его на ее имя, но "не объяснил, зачем".

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Она добавила: "После пяти лет совместной жизни я больше не доверяю ему и планирую подать на развод в ближайшие несколько месяцев. Моя младшая сестра, которой 26 лет, считает, что это не имеет большого значения. Она сравнивает это с тем, как я назвала своего хомяка в честь чего-то смешного, когда мне был 21 год, и она написала мне SMS: "Так же, как тот хомяк, этот ребенок не будет беспокоиться, поэтому забудь о себе". Я не знаю, стоит ли относиться к этому так серьезно, как сейчас. Я начинаю думать, что у них может быть роман, но возможно я перегибаю палку, и ему просто очень нравится имя".

Чтобы узнать мнения других, она обратилась в социальные сети, чтобы спросить пользователей, что они думают об этой ситуации. В ответ один юзер написал: "Скажите своему мужу, чтобы он "признался" в своей любви к своей грязной начальнице. Попросите своего адвоката подать документы на смену фамилии, а затем документы на развод как можно скорее". Другой пользователь добавил: "Измените его. У вас есть "х" дней/месяцев, чтобы изменить имя ребенка без решения суда, но это может стоить от 15 до 50 долларов. Вам также, вероятно, придется сообщить об этом своему (бывшему) мужу. Обратитесь в отдел регистрации актов гражданского состояния". Третий человек написал: "Попросите его согласиться на юридическую смену фамилии до того, как вы подадите на развод. А потом нанять адвоката, частного исполнителя и подать на развод. Что за говнюк. Не могу поверить, что это вообще законно. Он подделал вашу подпись?".

Напомним, беременная разводится с мужем из-за имени будущего ребенка. Его предложение разбило ее сердце.

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