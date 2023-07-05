Муж бросил новоиспеченную жену после первой брачной ночи: что пошло не так (видео)

Он захотел развестись менее чем через 24 часа после свадьбы

В Австралии мужчина потребовал развод с женой после первой брачной ночи.

Своей историей женщина по имени Рэйчел поделилась с радиоведущей Эбби Чатфилдом в программе Hot Nights.

Она рассказала, что такое решение возлюбленный принял после того, как она отказалась заниматься с ним сексом после свадебной вечеринки.

"В ночь свадьбы мы пошли гулять, и когда мы вернулись в номер гостиницы, к сожалению, я не дала ему то, что он хотел..." – вспомнила она.

Уточняя, что она подразумевает, Рэйчел объяснила, что отказалась от интима, сославшись на то, что она слишком устала после великого дня.

На следующее утро мужчина объявил ей, что хочет развода.

В течение двух недель после их свадьбы молодожены были официально разведены. Со своей стороны, ведущая назвала мужчину "отвратительным" и добавила, что он "ужасный и отвратительный человек": "Я слышала, что многие люди не занимаются сексом в первую брачную ночь, потому что очень устали. Какой ужасный, отвратительный человек".

Рейчел рассказала, что этот опыт сделал ее "несчастной", добавив, что она "не могла дождаться", чтобы разойтись со своим избранником.

Напомним, дедушка довел до слез предложением любимой, которую впервые встретил 60 лет назад. Пара воссоединилась спустя годы разлуки.

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