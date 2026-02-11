Муж бросил жену ради романтических отношений с мамой: шокирующая история (фото)

Реклама

В Великобритании женатый мужчина бросил жену после того, как начал романтические отношения со своей биологической матерью.

Об этом пишет LADbible.

Пара заявляла о намерении жениться и даже задумывалась о рождении детей.

Ким Уэст родила сына Бена, когда ей было 19 лет и она училась в Калифорнии. Через неделю после родов она отдала ребенка на усыновление и вернулась в Великобританию. Только в 2013 году Бен Форд решил разыскать свою биологическую мать. Сначала они общались по телефону и переписывались, а впоследствии договорились о личной встрече.

Встреча, которая должна стать эмоциональным событием для матери и сына, неожиданно переросла в романтические отношения. Бен признавался, что эти чувства были настолько сильны, что он не смог продолжать брак с супругой Викторией.

Ким Вест рассказывала в интервью The New Day: «Виктория была приветлива, но я не могла к ней привыкнуть. Я чувствовала все большую конкуренцию, и когда Бен прикоснулся к ней, я почувствовала ревность».

Она также вспоминала, что жена Бена постоянно звонила ему, когда он проводил время с матерью, и упрекала за чрезмерную близость.

"Она называет тебя мамой-подружкой", - пересказывал слова жены Бен.

Бен с мамой

После признания в измене мужчина бросил жену и переехал к матери в Мичиган. Их отношения повлекли за собой волну возмущения среди местных жителей, ведь инцест в большинстве стран является незаконным и может наказываться уголовной ответственностью.

Несмотря на это, пара настаивала, что их чувства не являются инцестом, а проявлением так называемого генетического сексуального влечения.

«Это не инцест, это ГСЗ. Мы как горошины в стручку и предназначены быть вместе», – заявляла Ким. «Я знаю, что люди скажут, что мы отвратительны, что мы должны контролировать свои чувства, но когда тебя охватывает такая всепоглощающая любовь, что ты готов отказаться от всего ради нее, ты должен бороться за нее».

Они также говорили о возможности рождения детей, даже с использованием суррогатного материнства, несмотря на высокие генетические риски.

Пока что неизвестно, продолжают ли Ким и Бен отношения и смогли реализовать свои планы брака и создания семьи.

