Муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала очень дорогой коктейль

Женщина рассказала, что мужчина бросил ее в баре отеля после того, как она невольно заказала в 100 раз дороже коктейль, чем она думала.

Линси поделилась в TikTok, что она, ее муж и ее сестра остановились в пятизвездочном отеле в Лондоне в канун Нового года.

Супруги пошли в бар отеля, чтобы выпить, и она заказала коктейль, содержащий шампанское Cristal с сусальным золотом и виски 30-летней выдержки.

Цена коктейля составляла 1890 фунтов стерлингов, что после конвертации составляет около 3638 долларов. Затем ей вручили счет, и она потеряла дар речи, полагая, что коктейль стоил 18,90 фунтов стерлингов (36,38 долларов). Линси показала чек своему мужу, который настолько разозлился, что оставил ее одну в баре, чтобы разобраться с этим.

Женщина обратилась к бармену, осознав, что допустила огромную ошибку при повторном просмотре меню.

Бармен позвал менеджера, который был тактичен и сказал, что "разберется с этим позже".

"Мои нервы были совершенно расшатаны. Коктейль мне даже не понравился, потому что он был сделан на основе виски, а я не люблю виски – поэтому я избегала бара, как чумы", — сказала она.

Через несколько ночей она столкнулась с менеджером, который начал с ней шутить по поводу инцидента. Затем он сказал, что бармена уволили. Линси начала плакать, говоря, что работа этого человека не стоит того, и она заплатит за напиток. К счастью, менеджер пошутил. В результате с женщины не взяли деньги.

Зрители в социальных сетях резко отреагировали на это драгоценное испытание коктейлями.

Честно говоря, это абсолютно абсурдная цена, я бы сказал, что она должна быть ясна как день в меню

Я пошел в модный ресторан с друзьями и подумал, что стейк стоит 7,50 фунтов, а оказалось 75 фунтов, к счастью, официант сначала проверил, прежде чем принять мой заказ

Другие были более скептическими по поводу правдивости этой истории, а один сказал, что многие детали изменились.

Что-то в этой истории не так, как муж ушел. Уволен, но не уволен. На основе виски, но не люблю виски

Вы заказали коктейль на основе виски, но виски вам не нравится. Блестящая идея

Самая шокирующая часть этой истории – это то, что ваш муж бросил вас одну

Напомним, учительница озадачила, что укладывает своего сына спать в школьной форме. Она объяснила, для чего это делает.

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