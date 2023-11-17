Муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала очень дорогой коктейль

Напиток стоил 3638 долларов.
Женщина рассказала, что мужчина бросил ее в баре отеля после того, как она невольно заказала в 100 раз дороже коктейль, чем она думала.
Линси поделилась в TikTok, что она, ее муж и ее сестра остановились в пятизвездочном отеле в Лондоне в канун Нового года.
Супруги пошли в бар отеля, чтобы выпить, и она заказала коктейль, содержащий шампанское Cristal с сусальным золотом и виски 30-летней выдержки.
Цена коктейля составляла 1890 фунтов стерлингов, что после конвертации составляет около 3638 долларов. Затем ей вручили счет, и она потеряла дар речи, полагая, что коктейль стоил 18,90 фунтов стерлингов (36,38 долларов). Линси показала чек своему мужу, который настолько разозлился, что оставил ее одну в баре, чтобы разобраться с этим.
Женщина обратилась к бармену, осознав, что допустила огромную ошибку при повторном просмотре меню.
Бармен позвал менеджера, который был тактичен и сказал, что "разберется с этим позже".
@lynsey_36 Ответ на @Caroline ♬ original sound — Lynsey
"Мои нервы были совершенно расшатаны. Коктейль мне даже не понравился, потому что он был сделан на основе виски, а я не люблю виски – поэтому я избегала бара, как чумы", — сказала она.
Через несколько ночей она столкнулась с менеджером, который начал с ней шутить по поводу инцидента. Затем он сказал, что бармена уволили. Линси начала плакать, говоря, что работа этого человека не стоит того, и она заплатит за напиток. К счастью, менеджер пошутил. В результате с женщины не взяли деньги.
Зрители в социальных сетях резко отреагировали на это драгоценное испытание коктейлями.
- Честно говоря, это абсолютно абсурдная цена, я бы сказал, что она должна быть ясна как день в меню
- Я пошел в модный ресторан с друзьями и подумал, что стейк стоит 7,50 фунтов, а оказалось 75 фунтов, к счастью, официант сначала проверил, прежде чем принять мой заказ
Другие были более скептическими по поводу правдивости этой истории, а один сказал, что многие детали изменились.
- Что-то в этой истории не так, как муж ушел. Уволен, но не уволен. На основе виски, но не люблю виски
- Вы заказали коктейль на основе виски, но виски вам не нравится. Блестящая идея
- Самая шокирующая часть этой истории – это то, что ваш муж бросил вас одну
Напомним, учительница озадачила, что укладывает своего сына спать в школьной форме. Она объяснила, для чего это делает.
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