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Муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала очень дорогой коктейль

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
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Муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала очень дорогой коктейль

Туристка случайно заказала в 100 раз дороже коктейль / Фото: Credits

Напиток стоил 3638 долларов.

Женщина рассказала, что мужчина бросил ее в баре отеля после того, как она невольно заказала в 100 раз дороже коктейль, чем она думала.

Линси поделилась в TikTok, что она, ее муж и ее сестра остановились в пятизвездочном отеле в Лондоне в канун Нового года.

Супруги пошли в бар отеля, чтобы выпить, и она заказала коктейль, содержащий шампанское Cristal с сусальным золотом и виски 30-летней выдержки.

Цена коктейля составляла 1890 фунтов стерлингов, что после конвертации составляет около 3638 долларов. Затем ей вручили счет, и она потеряла дар речи, полагая, что коктейль стоил 18,90 фунтов стерлингов (36,38 долларов). Линси показала чек своему мужу, который настолько разозлился, что оставил ее одну в баре, чтобы разобраться с этим.

Женщина обратилась к бармену, осознав, что допустила огромную ошибку при повторном просмотре меню.
Бармен позвал менеджера, который был тактичен и сказал, что "разберется с этим позже".

@lynsey_36 Ответ на @Caroline ♬ original sound — Lynsey

"Мои нервы были совершенно расшатаны. Коктейль мне даже не понравился, потому что он был сделан на основе виски, а я не люблю виски – поэтому я избегала бара, как чумы", — сказала она.

Через несколько ночей она столкнулась с менеджером, который начал с ней шутить по поводу инцидента. Затем он сказал, что бармена уволили. Линси начала плакать, говоря, что работа этого человека не стоит того, и она заплатит за напиток. К счастью, менеджер пошутил. В результате с женщины не взяли деньги.

Зрители в социальных сетях резко отреагировали на это драгоценное испытание коктейлями.

  • Честно говоря, это абсолютно абсурдная цена, я бы сказал, что она должна быть ясна как день в меню
  • Я пошел в модный ресторан с друзьями и подумал, что стейк стоит 7,50 фунтов, а оказалось 75 фунтов, к счастью, официант сначала проверил, прежде чем принять мой заказ

Другие были более скептическими по поводу правдивости этой истории, а один сказал, что многие детали изменились.

  • Что-то в этой истории не так, как муж ушел. Уволен, но не уволен. На основе виски, но не люблю виски
  • Вы заказали коктейль на основе виски, но виски вам не нравится. Блестящая идея
  • Самая шокирующая часть этой истории – это то, что ваш муж бросил вас одну

Напомним, учительница озадачила, что укладывает своего сына спать в школьной форме. Она объяснила, для чего это делает.

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Дата публикации
Просмотры
1068
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