Мужчина хотел спасти кота, однако сам попал в неприятность: что произошло (видео)

Спасение кота обернулось неприятностью / © скриншот с видео

Американская пара заметила на дереве кота, который застрял на ветке и не мог выбраться. Когда мужчина решил помочь четырехлапому и попытался его снять с дерева, они упали вместе.

Видео с курьезным случаем было опубликовано на платформе Reddit.

Ролик начинается с того, как мужчина и его девушка наблюдают за рыжим котом, который взобрался на дерево и пытался спуститься на землю. Несмотря на попытки четырехлапого спастись из ловушки, самостоятельно спуститься на землю ему не удалось.

Тогда мужчина решил выйти из машины и помочь пушистику. Но спасение быстро пошло не по плану: как только он протянул руки, четырехлапый сорвался с ветки и приземлился прямо на своего спасителя. Затем мужчина поскользнулся и упал на землю вместе с котом.

Испуганный кот сразу скрылся с места падения. Однако уже через мгновение он вернулся, чтобы издали наблюдать за своим спасителем.

«Падение было неизбежным», — так автор подписал свой видеоролик.

Дата публикации 16:26, 06.10.25 Количество просмотров 4 Мужчина упал с котом, пытаясь его спасти: забавное завирусилось в сети

Видео с забавным случаем в США быстро распространилось в сети и стало настоящим хитом. Ролик набрал более 30 тысяч реакций и более 300 комментариев.

В настоящее время точная дата съемки остается неизвестной.

Пользователи соцсети в комментариях отметили, что падение кота с ветви было неизбежным и предположили, почему эта ситуация сложилась именно так:

Весь план кота заключался в том, чтобы заставить его поскользнуться. Этот маленький отброс мог прыгнуть с трех этажей, пока вылизывался, лол.

«Я не хочу падать, но еще больше мне не нужна твоя помощь»;

«Он остановился, чтобы проверить состояние парня, лол»;

«Муж отлично упал. Кот отлично пробежал. Они оба прекрасно смеялись».

