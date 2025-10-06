- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина хотел спасти кота, однако сам попал в неприятность: что произошло (видео)
Мужчина пытался спасти застрявшего на дереве кота. Однако спасательная операция пошла не по плану — они оба оказались на земле. Видео с курьезным случаем покорило Сеть.
Американская пара заметила на дереве кота, который застрял на ветке и не мог выбраться. Когда мужчина решил помочь четырехлапому и попытался его снять с дерева, они упали вместе.
Видео с курьезным случаем было опубликовано на платформе Reddit.
Ролик начинается с того, как мужчина и его девушка наблюдают за рыжим котом, который взобрался на дерево и пытался спуститься на землю. Несмотря на попытки четырехлапого спастись из ловушки, самостоятельно спуститься на землю ему не удалось.
Тогда мужчина решил выйти из машины и помочь пушистику. Но спасение быстро пошло не по плану: как только он протянул руки, четырехлапый сорвался с ветки и приземлился прямо на своего спасителя. Затем мужчина поскользнулся и упал на землю вместе с котом.
Испуганный кот сразу скрылся с места падения. Однако уже через мгновение он вернулся, чтобы издали наблюдать за своим спасителем.
«Падение было неизбежным», — так автор подписал свой видеоролик.
Видео с забавным случаем в США быстро распространилось в сети и стало настоящим хитом. Ролик набрал более 30 тысяч реакций и более 300 комментариев.
В настоящее время точная дата съемки остается неизвестной.
Пользователи соцсети в комментариях отметили, что падение кота с ветви было неизбежным и предположили, почему эта ситуация сложилась именно так:
Весь план кота заключался в том, чтобы заставить его поскользнуться. Этот маленький отброс мог прыгнуть с трех этажей, пока вылизывался, лол.
«Я не хочу падать, но еще больше мне не нужна твоя помощь»;
«Он остановился, чтобы проверить состояние парня, лол»;
«Муж отлично упал. Кот отлично пробежал. Они оба прекрасно смеялись».
Ранее на берегу моря парень спас котенка и передал его матери-кошке. Произошедшее потом удивило всех: мама четырехлапого «бурно» отреагировала на ситуацию и дала взбучку своему ребенку.
Читайте также:
Домашний любимец «исчез» во время обеда: владелица нашла его в неожиданном месте (видео)
«Очень злая белка» терроризирует город: пять человек попали в больницу — детали нападений
Чайка похитила смартфон у девушек во время съемки TikTok — видео стало вирусным