В Китае молодая пара стала Интернет-сенсацией после того, как пользователи заметили, насколько супруги похожи. Некоторые даже предположили, что супруги могут быть братом и сестрой.

Об этом пишет Oddity Central.

20-летние Лян Цайю и Хэ Сяньшенг вместе управляют небольшим магазином традиционной травяной медицины в городе Дунгуань. Бизнес не слишком преуспевал, пока супруги не начали снимать короткие рекламные ролики для Douyin — китайской версии TikTok.

Идея принадлежала Лян, которая заметила, насколько они с мужем выглядят похоже, и предложила создавать веселые видео в одинаковой одежде. Зрителям это понравилось — клипы стали вирусными, а супруги получили настоящую популярность.

Лян и Хэ / Фото: Douyin

«Когда мы только познакомились, я не думала, что мы похожи, – признается Лян. — Но после нескольких лет совместной жизни я заметила, что мы становимся все более похожими. Мы постоянно вместе – работаем, едим, отдыхаем. По-видимому, это влияет».

Лян и Хэ / Фото: Douyin

Хэ Сяньшенг поначалу был против съемок – по его словам, он интроверт и не чувствовал себя комфортно перед камерой. Но потом мужчина согласился на участие в роликах и даже начал одеваться, как жена, чтобы подчеркнуть их сходство.

Лян и Хэ / Фото: Douyin

Теперь страницу пары в Douyin просматривают тысячи пользователей, а комментарии под видео заполнены изумленными реакциями: "Вы просто копии друг друга!", "Сделайте тест ДНК, возможно, вы родственники!", "Даже ямочки на подбородке у вас одинаковые!".

Несмотря на все шутки, супруги уверяют: они не близнецы, а просто два человека, которые настолько много времени проводят вместе, что стали похожи снаружи.

