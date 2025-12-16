Муж и жена во второй раз выиграли в лотерею более 1 млн евро: они рассказали секрет успеха

Пара из Британии во второй раз выиграла в лотерею / © Pixabay

Реклама

В Великобритании супруги во второй раз выиграли в лотерею1 млн фунтов стерлингов (более 1 млн евро). Это произошло после того, как 7 лет назад они уже выигрывали такую сумму.

Об этом пишет mirror.co.uk

Счастливая пара празднует свое собственное рождественское чудо после выигрыша 1 миллиона фунтов стерлингов в Национальной лотерее — через семь лет после выигрыша 1 миллиона фунтов стерлингов в EuroMillions.

Реклама

49-летний курьер Ричард Дэвис и его 43-летняя жена Фэй Стивенсон-Дэвис, врач в области психического здоровья, обеспечили себе второй выигрыш в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, угадав пять основных чисел и бонусный балл в лотерее Lotto 26 ноября.

«Мы знали, что шансы на то, что это повторится, были чрезвычайно низкими, но мы являемся доказательством того, что если верить, все возможно», — сказали они.

Несмотря на это чудо, Ричард и Фей говорят, что их жизнь будет продолжаться по-прежнему, даже во время праздников. Ричард будет продолжать работать семь дней в неделю, чтобы все получили свои рождественские посылки вовремя, а Фей будет оказывать поддержку своим клиентам в сфере психического здоровья в течение праздничного периода, включая Рождество.

Пара рассказала, как изменилась их жизнь после первого выигрыша:

Реклама

Фей сказала: «Эта первая победа означала, что я покинула работу медсестры по психическому здоровью и смогла вернуться в университет, где получила второй диплом по консультированию и терапевтической практике. Сейчас я имею собственную практику, а также предоставляю консультационные услуги местным организациям, в частности благотворительной организации Brecon & District Mind и фонду DPJ Foundation. Я ежедневно чувствую себя счастливой, что могу делать что-то настолько значимое благодаря той первой удаче, и я не собираюсь покидать своих клиентов после второй».

Ричард, который ранее работал парикмахером, добавил: «Через некоторое время я смог оставить парикмахерское дело, я занимался этим с момента окончания школы. Я отложил ножницы, согласившись помочь другу с курьерской работой на несколько дней, это было два года назад, а сейчас я работаю семь дней в неделю и очень этим доволен. Все спрашивают, что мы будем делать в будущем, но на данный момент мы действительно не имеем никакого представления».

Напомним, мужчина выиграл в лотерею 167 млн долларов и на следующий день попал в тюрьму