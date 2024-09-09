Муж изменил жене с ее подружкой прямо на свадьбе: как поступила невеста

Жених сдержал свой обет верности всего 20 минут, ведь его застукали за поцелуем с подружкой невесты во время свадьбы.

На Reddit 31-летняя женщина рассказала, как она вышла замуж за своего школьного любимого, 30-летнего Ноа, после того, как они встречались со второго курса, пока он не сделал ей предложение руки и сердца сразу после окончания колледжа. Вдохновленная тем, что выходит замуж за любовь своей жизни, она попросила свою лучшую подружку Джию быть подружкой невесты – и они начали готовиться к этому важному дню.

Они с Джией договорились, что она пойдет с мамой и сестрами за платьями, а Ной пойдет за костюмами со своим отцом, шафером и другими свидетелями, в том числе с женихом Джии, Перси. Она сказала: "Покупка платьев проходила хорошо, пока Джиа не исчезла на час. Все искали ее, пока Перси не написал мне сообщения, что Ной тоже исчез на некоторое время".

К величайшему сожалению, она узнала, что Ной и Джиа сбежали, чтобы поиграть в "переодевание", пока все остальные их искали. Она добавила: "На ней было свадебное платье. Мой жених тоже примерил с ней костюмы. Конечно, я испугалась. Джиа сказала, что она просто хочет примерить платья сейчас, чтобы сэкономить время перед свадьбой в следующем году, и хотела, чтобы мой жених позировал как ее муж".

С приближением дня свадьбы ее жених начал вести себя странно, сменил пароль на телефоне, поздно возвращался домой и утверждал, что он "слишком занят", чтобы проводить с ней время. Она также заметила, что Джиа оправдывалась, почему она не может проводить с ней столько времени, как раньше.

Она сказала: "День наконец настал, и все мои подружки невесты выглядели ошеломляюще. Я чувствовала себя лучше и мне неприятно об этом говорить, но моя подружка невесты тоже выглядела сногсшибательно. Церемония наконец началась, и я иду к алтарю, но жениха там нет, как и моей подружки невесты. Я запаникавала, все начали искать, а потом подружка побежала по проходу, вся взволнованная, и помахала рукой в знак извинения. Мой жених пришел через пять минут, мы сказали наши обеты и поженились. Вечеринка была прекрасной до самого приема".

Также читайте Хитрый мужчина организовал фальшивую свадьбу для своей второй жены

После разрезания торта ее теперь уже муж и подружка невесты снова исчезли. "Когда мы бросились их искать, моя еще одна подружка невесты сказала мне, что подружка невесты и мой муж целовались на улице, и они целовались всю ночь", — рассказала она. "Я попросила доказательства, и она показала мне, как они целуются. Сказать, что я разозлилась – ничего не сказать. Наступил первый танец, а подружка невесты и мой муж опаздывали, мне было так горько. Я наступала ему на ноги всякий раз, когда могла. А потом они исчезли в этом безумии. Потом, когда я поняла, что они ушли, я попросила микрофон у певца и объявила всем, что делали моя подружка невесты и мой бывший жених. Конечно, все были ошеломлены".

Вскоре она столкнулась с мужем и подружкой невесты и рассказала о ситуации жениху Джии, Перси, о случившемся. Она говорит, что подала на развод через несколько часов после свадьбы. Теперь она смеется над этой ситуацией последней, ведь начала встречаться с Перси, объясняя, что измена сблизила их.

Напомним, женщина развелась с мужем через две недели после свадьбы. Она хотела отменить церемонию, но не смогла.

Читайте также: