Муж изменял жене с 18-летней девушкой их сына: как они "спалились"

Она была в шоке, узнав, что происходило в ее доме.

Женщина была ошеломлена, когда узнала, что ее муж, с которым она прожила 20 лет, изменяет ей с 18-летней девушкой их сына.

Домохозяйка рассказала о своем "ужасе и разбитом сердце" на Reddit.

Так, 41-летняя мама двоих детей поделилась, что она "состарилась" с тех пор, как они познакомились, однако то, что она нашла в телефоне мужа, было "эмоционально болезненным" и оставило ее в "глубоком унынии".

У пары есть 15-летняя дочь и 18-летний сын, девушка которого стала частью семьи с момента их знакомства в старшей школе: "Эрик абсолютно обожает Эми", — сказала она. "Она его первая любовь, и я всегда считала ее членом семьи".

Однако, случайно увидев текстовый поток на телефоне своего мужа за неделю до этого, она поняла, что была наивной по поводу того, что происходило под ее собственной крышей.

"Я посмотрела его телефон и увидела много их откровенных взаимодействий. Я также увидела файл на его компьютере, заполненный БДСМ-порно и фотографиями Эми с ее Instagram. Сообщения были наполнены подлыми, ужасными вещами, сказанными в мой адрес, он постоянно сравнивал меня с ней", — сказала она, прежде чем признаться, что он, среди прочего, называл ее "толстой и старухой": "Эми хохотала в ответ на это".

После этого женщина была по-настоящему шокирована, когда узнала, с кем именно любимый изменяет: "В прошлом месяце я нашла в нашей спальне стринги, которые, я знаю, были не мои. Я закрыла на это глаза, но теперь я знаю, что он изменяет мне и нашему сыну".

По ее словам, это открытие оставило ее "опустошенной, парализованной страхом и ужасом": "Я напугана тем, каким психологическим ударом это будет для нашего сына".

Напомним, женщина узнала об изменах жениха-военного благодаря приложению для фитнеса. Он сжигал калории далеко не во время пробежки.

Читайте также: