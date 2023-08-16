Муж изменял жене с другой: как отомстил сосед, которому мешал их громкий секс

Мужчина решил отомстить после того, как его соседка не давала ему спать по ночам своим бурным сексом.

На Reddit он поделился, что ее роман длился около четырех месяцев. Он пожаловался, что избранник женщины, живущей выше, приходил поздно ночью и они очень громко занимались сексом. В результате он просыпался ночью, все слышал и больше не мог заснуть.

Тогда он обратил внимание, что в машине загадочного мужчины есть детские автокресла. Он понял, что партнер его соседки действительно женатый мужчина, который посещает ее в необычное время ночи, чтобы вернуться к своей семье до утра.

Итак, взяв дело в свои руки, мужчина решил покопаться в любовнике своего соседа и в конце концов сумел найти его жену в социальных сетях.

"Некоторые предыстории. У меня были проблемы с моей соседкой сверху до этого. Она устраивала вечеринки по понедельникам, возвращалась домой в 2 ночи с работы и громко разговаривала по телефону. Ей 40 лет, она устраивает вечеринки с 20-летними, крутит романы и живет как подросток. Я пытался поговорить с ней, как с нормальным человеком, о своих проблемах, но ей все равно, и мне пришлось привлечь ассоциацию, чтобы остановить вечеринки. Я ненавижу ее. Поэтому я решил узнать больше об этом загадочном человеке. Я посмотрел на номерной знак, нашел адрес и имя. Взял имя, поискал в социальных сетях и нашел этого мужчины и профили его жены", — рассказал юзер.

Далее мужчина создал одноразовую учетную запись и сообщил жене об этом романе.

"Я не видел его несколько недель и очень хорошо сплю", — подытожил он, отметив, что вообще не сожалеет о своем поступке.

В комментариях люди похвалили его, сказав, что он поступил правильно по отношению к жене мужчины, поскольку теперь она знает о его измене.

Вы сделали жене одолжение

То, что вы сделали, было правильным, черт возьми

Предатели заслуживают меньше, чем ничего. Вы поступили правильно

Напомним, жена случайно узнала, что ее муж вступил в брак с другим любимым. Стало известно, чем все закончилось.

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