Муж нанял блогеров-близнецов, чтобы объявить жене новость о разводе — видео

Он не мог сам сообщить жене новость, поэтому решил заплатить, чтобы это сделал не он.

Муж нанял инфлюенсеров, чтобы сделать видео на Cameo – платформе, позволяющей поклонникам покупать персонализированные видеообращения от знаменитостей или влиятельных людей – чтобы сказать своей жене, что он хочет развестись.

Об этом пишет New York Post.

Венгерско-канадские блогеры и профессиональные рестлеры Крис и Патрик Воросы опубликовали видеоролик на TikTok, сообщив неожиданную новость Виктории, которая вскоре разведется.

"Привет, Виктория! Мы просто хотим сказать, что Дэвид очень сильно тебя любил! Но он больше не любит тебя и хочет развестись", — засмеялись близнецы.

Несмотря на нелестную новость для женщины, блогеры попытались сделать ее веселее, когда они подпрыгивали в воздухе, радостно приветствуя друг друга.

Многие в Интернете нашли объявление о разводе креативным и смешным. Впрочем, некоторые наоборот – не оценили такой способ: "Как можно читать этот сценарий и не смеяться", "Прекрасно. Мою жену тоже зовут Виктория", "Если бы я таким образом узнала, что развожусь, я бы никогда от этого не оправилась, это было бы травматично", "Если бы мой муж, с которым я прожила много лет, отправил это видео, вы бы увидели меня в новостях той ночью".

Напомним, невеста сделала ужасное открытие о любимом за несколько недель до свадьбы. Он умудрялся держать в тайне от нее несколько личностей и любовники, но она наконец его разоблачила.

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