Муж обиделся на жену, скрывшую 50 тысяч долларов на секретном счете в банке

Женщина родилась в другой стране и имела там счет.

Мужчина рассказал, что обиделся на свою жену из-за ее секрета.

Об этом пишет nypost.com.

Так, недавно он узнал, что возлюбленная, с которой он прожил 20 лет в браке, имеет банковский счет в ее родной стране, на котором сбережения составляют около 50 000 долларов.

По его словам, деньги были получены как наследство после того, как ее родители умерли.

"Она настаивает, что хочет использовать их на праздниках, которыми мы сможем вместе насладиться в будущем, но я не могу не чувствовать себя смущенно, потому что это так долго держалось в секрете. Она никогда не обсуждала со мной свои планы по поводу денег и поэтому, насколько мне известно, у меня нет доступа к деньгам, если с ней вдруг случится что-то ужасное", — поделился он.

Мужчина добавил, что их бюджет всегда был общим, поэтому он чувствует себя преданным.

Напомним, женщина отдала своему фальшивому бойфренду 80 000 долларов. Как он ее обманул.

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