Муж обнаружил средневековые скелеты и саркофаги в своем подвале: археологи оценили находку

Одна из гробниц была увенчана блоком из вырезанного и резного мягкого камня.

Француз в своем подвале обнаружил десятки средневековых скелетов и 10 саркофагов. Археологи утверждают, что останки, обнаруженные в южном пригороде Парижа, могут помочь лучше понять население, проживавшее в этом регионе в раннем Средневековье и в эпоху Античности до этого.

Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что предварительные раскопки обнаружили несколько гипсовых саркофагов, типичных для более поздних средневековых периодов.

По данным археологов, захоронения были расположены параллельными рядами, практика, которая, по-видимому, сохранялась в течение семи веков использования кладбища, между 3 и 10 веками нашей эры.

Как показали последние раскопки, кладбище даже старше, чем считалось ранее, а первые захоронения датируются поздней датой.

"В подвале ни один из саркофагов не был украшен. Все они содержат одного умершего, хотя обычно находят несколько", — говорят они, добавляя, что саркофаги были размещены рядом с веером.

Археологи добавили, что одна из гробниц была увенчана блоком из вырезанного и резного мягкого камня. Археологи заявили, что не уверены в первоначальной форме блока.

Мы можем различить часть розетки, тогда как противоположная сторона — это латинский крест и крест, вписанный в круг. Эти мотивы регулярно присутствуют на гипсовых саркофагах и вызывают ассоциации с погребальной сферой, а также с орнаментами, которые могут появляться на фасадах христианских культовых. сооружений", — объяснили они.

Ранее мы сообщали, что археологи обнаружили клад викингов, погребенный под землей более 1 000 лет.

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