Муж отдал жену любовнику за корову

Корова / © Pexels

В южной Индонезии мужчина, поймавший свою жену на измене, решил не искать мести, а отдать ее любовнику — по многовековому племенному обычаю. Он получил корову, немного денег и, главное, — душевный покой.

Как сообщает местное издание Tribunnews Sultra, мужчина, известный как СРХ, из села Пуудомби в провинции Конаве прожил в браке со своей женой НС пять лет. Они принадлежат к народу толаки, известному своей традиционной одеждой и глубоко укоренившимися ценностями мира и единства.

В сентябре мужчина застукал жену с другим мужчиной в пансионате. Он сразу обратился в полицию, предоставив доказательства — и пара призналась в любви. Впоследствии оказалось, что любовник работает в горнодобывающей компании.

Чтобы разрешить конфликт без скандалов, СРХ обратился к местным старейшинам и попросил провести обряд Mowea Sarapu — традиционный ритуал народа толаки, который буквально означает «отпустить и заключить мир».

Этот давний обряд призван помочь супругам оставить предательство в прошлом, восстановить душевное равновесие и сохранить достоинство. Перед старейшинами, родственниками и жителями села СРХ и НС сидели рядом, говорили и просили прощения друг у друга.

На видео, которое быстро разлетелось по Интернету, видно, как мужчина со слезами на глазах обнимает плечо жены и говорит: «Пожалуйста, заботься о ней. Никогда не делай ей больно. Она никогда не была счастлива со мной».

Согласно традиции, новый избранник женщины должен предоставить компенсацию бывшему муже. В этом случае она содержала корову, кусок традиционной ткани, медный сосуд и пять миллионов рупий (около 300 долларов США).

После церемонии староста села Сафрудин подтвердил, что брак официально расторгнут: «Обе семьи приняли результат как судьбу и важный урок. Я надеюсь, что все выйдут из этого сильнее».

Согласно обычному праву толаки, женщина может пройти ритуал Mowea Sarapu более одного раза, однако повторное обращение к нему считается позором и приносит моральное осуждение для нее и ее семьи.

Так, в культуре толаки даже такая болезненная ситуация, как измена, может стать путем мира, равновесия и нового начала — с коровой как символом восстановленного баланса.

