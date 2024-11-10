Муж перепутал дату рождения жены и оставил ее в аэропорту: женщину не пустили на самолет

Люди сказали ей, что она должна развестись с ним.

Жена была шокирована, когда ее муж совершил огромную ошибку во время бронирования авиабилетов, и наблюдала, как он садился на самолет без нее после того, как ей отказали в полете.

Об этом пишет Mirror.

При бронировании авиабилетов очень важно убедиться, что вся предоставленная информация совпадает с данными паспорта пассажира, и одна женщина была ошеломлена, когда ее муж, который забронировал их рейс, бросил ее в аэропорту, когда он ошибся с датой ее рождения, и ей не разрешили лететь.

Хайме Вистуб обругала мужа на видео, которое она опубликовала в Интернете, после того как он сел на рейс, на который они должны были лететь вместе, и покинул ее в аэропорту. Видео быстро стало вирусным и собрало 6,6 млн просмотров, многие шутили, что это причина для развода.

Опустошенная жена сказала: "Угадайте, где мой муж в аэропорту?". Затем она перевернула камеру, чтобы показать самолет на аэродроме, и добавила: "Он летит этим рейсом. Угадайте, где меня нет? Спросите меня, почему? Он неправильно указал мой день рождения".

Видео, размещенное в TikTok, собрало сотни комментариев от людей, которые делились своими мыслями:

Надеюсь, там есть новости о бывшем муже!

Просто забудьте о его дне рождения в этом году

Разве мы позволяем мужчинам бронировать авиабилеты?

Мой муж однажды вписал мою девичью фамилию в мою бронь. У меня буквально такая же фамилия, как у него, а он вписал мою девичью фамилию

На вопрос, почему она просто не изменила информацию о бронировании на стойке регистрации, женщина объяснила: "Это было нелегко исправить! За стойкой никого не было, пришлось звонить и все исправлять, и я опоздала на рейс на 10 секунд, лол, они продали мое место".

Напомним, китаянка оказалась на грани развода после рождения темнокожего сына. Ее муж озадачен и требует сделать тест на отцовство в то время, как женщина утверждает, что никогда не имела сексуальных отношений с африканцем.

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