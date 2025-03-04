Муж подал в суд на жену после первой брачной ночи: что произошло

В Таджикистане мужчина привлек свою новоиспеченную жену в суд и обвинил ее в том, что она "не девственница".

Об этом сообщает RFE/RL.

30-летний мужчина планирует отсудить в избранницы около 5 000 долларов, всего через несколько недель после того, как пара обручилась на окраине столицы Душанбе.

Сухроб, строитель, утверждает, что 22-летняя женщина не была девственницей в их первую брачную ночь, и требует финансовой компенсации за свадьбу и приданое.

Однако женщина и ее семья отрицали это утверждение и подали встречный иск против мужчины за клевету.

Согласно судебным документам, полученным изданием из районного суда Рудаки, невесте было присуждено около 1140 долларов США в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сухроб подал апелляцию на приговор суда, прокомментировав его: "Я работал на морозе в России не для того, чтобы сэкономить деньги, чтобы жениться на девственнице, которая не девственница. Я сказал ей, что женился бы на другой, если бы знал об этой ситуации".

Секс до брака считается неприличным в этой преимущественно мусульманской и консервативной центральноазиатской стране. Женщины, обвиненные в добрачном сексе, сталкиваются с пожизненным "стыдом", особенно в Таджикистане, где процветает гендерное неравенство. Это одна из около 20 стран, где до сих пор проводят так называемые тесты на девственность, которые Всемирная организация здравоохранения уже давно назвала "ненужными с медицинской точки зрения".

Во время фиктивного теста женщин и девушек подвергают или даже заставляют пройти обследование, предусматривающее инвазивный осмотр их половых органов, чтобы определить, имели ли они половые отношения или нет.

В Таджикистане это часть обязательного медицинского обследования, которое должны пройти все невесты, прежде чем подать заявление на регистрацию брака. Правительство ввело предсвадебные медицинские осмотры в 2015 году с целью предотвращения ВИЧ/СПИДа и других инфекций, передающихся половым путем. Его часто проводят врачи, полицейские или лидеры общин, чтобы оценить "добродетель, честь и социальную ценность" женщины.

"Тест двумя пальцами" и проверка девственной плевы проводятся во время обследования на основании ошибочного убеждения, что внешний вид женских половых органов может свидетельствовать об интимной активности.

Организация Объединенных Наций также раскритиковала эту практику как "мучительную, унизительную и травматическую", присоединившись к призыву запретить ее. В своем совместном призыве запретить проверку целомудрия ООН и ВОЗ утверждают, что это "нарушение прав человека женщин и девушек".

Термин "девственность" не является медицинским или научным термином, — добавляют они, скорее понятие "девственность" является социальным, культурным и религиозным конструктом, отражающим гендерную дискриминацию в отношении женщин и девушек.

"Социальные ожидания, что девушки и женщины должны оставаться "девственными", основываются на стереотипных представлениях о том, что женская сексуальность должна быть ограничена в браке. Такое представление вредно для женщин и девушек во всем мире".

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Активисты кампании продолжают: "Многие женщины страдают неблагоприятными краткосрочными и долгосрочными физическими, психологическими и социальными последствиями этой практики. Это содержит тревогу, депрессию и посттравматический стресс. В крайних случаях женщины или девушки могут совершить попытку самоубийства или быть убитыми во имя "чести".

Один из таких примеров – 18-летняя невеста Раджабби Хуршед покончила с собой в 2017 году после того, как ее муж обвинил ее в добрачном сексе. Молодая женщина прошла несколько экспертиз девичьей плевы, но жених, Зафар Пиров, был убежден, что она соврала и подкупила медиков. Он был арестован на семь лет за то, что довел ее до самоубийства.

Напомним, ранее в Туркменистане несовершеннолетних школьниц заставили пройти тест на девственность для "оценки нравственности".

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